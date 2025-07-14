"Чтобы не просили в долг": пенсионерка потратила 280 тысяч долларов на покупки, которые прячет в арендованном жилье

Женщина из Шанхая потратила более 2 миллионов юаней на онлайн-шопинг, арендовала квартиру для хранения покупок и спровоцировала волну обсуждений в Китае относительно психического здоровья пожилых людей.

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В Китае живо обсуждают историю 66-летней жительницы Шанхая, которая потратила более 2 миллионов юаней (примерно 280 тысяч долларов) на онлайн-шопинг. Из-за количества товаров она вынуждена была арендовать отдельную квартиру для хранения пакетов, пишет South China Morning Post.

Женщина по имени Ван проживает в одиночестве в районе Цзядин. За несколько лет она накупила огромное количество вещей через интернет-платформы. Большинство покупок остаются нераспакованными — они загромождают её жилище, превращая его в склад.

Соседи часто жалуются на неприятный запах, а также насекомых, которых привлекает беспорядок в квартире Ван.

По словам самой женщины, она зависима от онлайн-шопинга и испытывает возбуждение, когда тратит деньги. Ван также отмечает, что намеренно растрачивает средства, чтобы не занимать денег родственникам и знакомым.

"Когда-то я продала квартиру в центре города и переехала в пригород. Люди думают, что у меня осталось много денег. Чтобы никто не просил в долг, я трачу все на покупки. Когда видят горы вещей, понимают, что мне нечем делиться", — говорит Ван.

Большинство покупок она делает во время прямых трансляций. Любимые категории — косметика, добавки для здоровья и золотые украшения.

Товары в ее доме сложены до самого потолка. Женщина признается, что негде спать, потому что места нет. Даже ее подземный гараж полностью заставлен покупками. Несколько месяцев назад она арендовала еще одну квартиру — только для хранения пакетов.

Как сообщает представитель местного жилищного комитета, дочь Ван живет за границей, а другие родственники почти не интересуются ее жизнью. В прошлом году комитет с согласия женщины организовал уборку, однако проблема накопления лишь обострилась.

Психиатры из Шанхая отмечают, что подобное поведение часто связано с депрессией и социальной тревожностью. По словам врача Янь Фэна из Шанхайского центра психического здоровья, лечение синдрома накопления — длительный и сложный процесс.

В комментариях к истории пользователи соцсетей отмечают:

"Корень ее проблемы — одиночество".

"Молодые люди должны больше заботиться о пожилых родственниках".

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