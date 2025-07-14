Чоловікові сказали, що він проживе лише 18 років, але сталося "неможливе" (відео)

Чарльзу Кіму Хаскеллу з Айдахо (США) ще в дитинстві поставили смертельний діагноз — муковісцидоз, і лікарі не давали йому шансів дожити до повноліття. Однак завдяки науковому прориву він пережив свої 18.

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Дитячі роки Гаскелла були наповнені не веселощами, а нескінченними лікарняними процедурами та інгаляціями. Американець поділився своєю історією в одному з відео в TikTok.

З народження у Чарльза почалася дивна, затяжна "застуда", яка виявилася рідкісним генетичним захворюванням. Муковісцидоз вражає легені, підшлункову та інші органи, ускладнюючи дихання і засвоєння їжі. Батькам сказали, що хлопчик, найімовірніше, не доживе до 18 років.

Дитинство Гаскелла минуло не в іграх із друзями, а в лікарняних палатах і процедурах із небулайзером. Хлопець рано навчився цінувати час, знання і духовні моменти.

"Я багато думав про смерть, і, як не дивно, це допомогло мені сильніше любити життя, друзів і природу", — каже американець.

Роки йшли, прогнози повільно поліпшувалися. Спочатку з'явився шанс дожити до 36. Але коли функція легень знизилася до 25%, мова зайшла про пересадку. Сам Гаскелл називав це "стрибком у шлюпку без весел".

Однак 2020 року сталося диво. Його лікарі запропонували спробувати новий препарат — Trikafta, схвалений FDA. Він не просто стабілізував стан — легені Чарльза відновилися до 60% від норми.

"Це те, чого не повинно було статися. Я все ще кашляю, але тепер кожен вдих це вдячність", — зазначає він.

Сьогодні 31-річний Гаскелл ділиться своєю історією в соцмережах. Він зізнається: довго соромився розповідати про хворобу, але тепер розуміє, що його відкритість може допомогти іншим людям.

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