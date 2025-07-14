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Чоловікові сказали, що він проживе лише 18 років, але сталося "неможливе" (відео)

Чоловікові сказали, що він проживе лише 18 років, але нова терапія допомогла впоратися зі смертельною хворобою
Завдяки науковому прориву Чарльз Гаскелл пережив свої 18 років | Фото: newsweek

Чарльзу Кіму Хаскеллу з Айдахо (США) ще в дитинстві поставили смертельний діагноз — муковісцидоз, і лікарі не давали йому шансів дожити до повноліття. Однак завдяки науковому прориву він пережив свої 18.

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Дитячі роки Гаскелла були наповнені не веселощами, а нескінченними лікарняними процедурами та інгаляціями. Американець поділився своєю історією в одному з відео в TikTok.

З народження у Чарльза почалася дивна, затяжна "застуда", яка виявилася рідкісним генетичним захворюванням. Муковісцидоз вражає легені, підшлункову та інші органи, ускладнюючи дихання і засвоєння їжі. Батькам сказали, що хлопчик, найімовірніше, не доживе до 18 років.

Дитинство Гаскелла минуло не в іграх із друзями, а в лікарняних палатах і процедурах із небулайзером. Хлопець рано навчився цінувати час, знання і духовні моменти.

"Я багато думав про смерть, і, як не дивно, це допомогло мені сильніше любити життя, друзів і природу", — каже американець.

Роки йшли, прогнози повільно поліпшувалися. Спочатку з'явився шанс дожити до 36. Але коли функція легень знизилася до 25%, мова зайшла про пересадку. Сам Гаскелл називав це "стрибком у шлюпку без весел".

Однак 2020 року сталося диво. Його лікарі запропонували спробувати новий препарат — Trikafta, схвалений FDA. Він не просто стабілізував стан — легені Чарльза відновилися до 60% від норми.

"Це те, чого не повинно було статися. Я все ще кашляю, але тепер кожен вдих це вдячність", — зазначає він.

Сьогодні 31-річний Гаскелл ділиться своєю історією в соцмережах. Він зізнається: довго соромився розповідати про хворобу, але тепер розуміє, що його відкритість може допомогти іншим людям.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.