Мужчине сказали, что он проживет всего 18 лет, но случилось "невозможное" (видео)

Чарльзу Киму Хаскеллу из Айдахо (США) еще в младенчестве поставили смертельный диагноз — муковисцидоз, и врачи не давали ему шансов дожить до совершеннолетия. Однако благодаря научному прорыву он пережил свои 18.

Related video

Детские годы Хаскелла были наполнены не весельем, а бесконечными больничными процедурами и ингаляциями. Американец поделился своей историей в одном из видео в TikTok.

С рождения у Чарльза началась странная, затяжная "простуда", которая оказалась редким генетическим заболеванием. Муковисцидоз поражает легкие, поджелудочную и другие органы, затрудняя дыхание и усвоение пищи. Родителям сказали, что мальчик, скорее всего, не доживет до 18 лет.

Детство Хаскелла прошло не в играх с друзьями, а в больничных палатах и процедурах с небулайзером. Парень рано научился ценить время, знания и духовные моменты.

"Я много думал о смерти, и, как ни странно, это помогло мне сильнее любить жизнь, друзей и природу", — говорит американец.

Годы шли, прогнозы медленно улучшались. Сначала появился шанс дожить до 36. Но когда функция легких снизилась до 25%, речь зашла о пересадке. Сам Хаскелл называл это "прыжком в шлюпку без весел".

Однако в 2020 году случилось чудо. Его врачи предложили попробовать новый препарат — Trikafta, одобренный FDA. Он не просто стабилизировал состояние — легкие Чарльза восстановились до 60% от нормы.

"Это то, чего не должно было произойти. Я все еще кашляю, но теперь каждый вдох это благодарность", — отмечает он.

Сегодня 31-летний Хаскелл делится своей историей в соцсетях. Он признается: долго стеснялся рассказывать о болезни, но теперь понимает, что его открытость может помочь другим людям.

Ранее Фокус сообщал, что женщине с "самыми большими губами" отказали в лечении. 28-летняя Андреа Иванова из Болгарии заявила, что сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, и с отказом врачей помогать ей.

Также стало известно, что женщина пережила экстренную операцию во время отпуска. Анна Мэй отправилась в отпуск с семьей, но через несколько дней оказалась на больничной койке со страшным диагнозом. Женщина в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.