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Мужчине сказали, что он проживет всего 18 лет, но случилось "невозможное" (видео)

Мужчине сказали, что он проживет всего 18 лет, но новая терапия помогла справиться со смертельной болезнью
Благодаря научному прорыву Чарльз Хаскелл пережил свои 18 лет | Фото: newsweek

Чарльзу Киму Хаскеллу из Айдахо (США) еще в младенчестве поставили смертельный диагноз — муковисцидоз, и врачи не давали ему шансов дожить до совершеннолетия. Однако благодаря научному прорыву он пережил свои 18.

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Детские годы Хаскелла были наполнены не весельем, а бесконечными больничными процедурами и ингаляциями. Американец поделился своей историей в одном из видео в TikTok.

С рождения у Чарльза началась странная, затяжная "простуда", которая оказалась редким генетическим заболеванием. Муковисцидоз поражает легкие, поджелудочную и другие органы, затрудняя дыхание и усвоение пищи. Родителям сказали, что мальчик, скорее всего, не доживет до 18 лет.

Детство Хаскелла прошло не в играх с друзьями, а в больничных палатах и процедурах с небулайзером. Парень рано научился ценить время, знания и духовные моменты.

"Я много думал о смерти, и, как ни странно, это помогло мне сильнее любить жизнь, друзей и природу", — говорит американец.

Годы шли, прогнозы медленно улучшались. Сначала появился шанс дожить до 36. Но когда функция легких снизилась до 25%, речь зашла о пересадке. Сам Хаскелл называл это "прыжком в шлюпку без весел".

Однако в 2020 году случилось чудо. Его врачи предложили попробовать новый препарат — Trikafta, одобренный FDA. Он не просто стабилизировал состояние — легкие Чарльза восстановились до 60% от нормы.

"Это то, чего не должно было произойти. Я все еще кашляю, но теперь каждый вдох это благодарность", — отмечает он.

Сегодня 31-летний Хаскелл делится своей историей в соцсетях. Он признается: долго стеснялся рассказывать о болезни, но теперь понимает, что его открытость может помочь другим людям.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.