Незнайомці врятували життя жінці після публікації фото зіниць у соцмережах (фото)

Мешканка Великої Британії виставила фото власних очей в соцмережі та поцікавилася думкою користувачів, що ж нею може бути не так. Юзери в мережі радили жінці негайно звернутися до лікарів, які підтвердили, що британці дійсно загрожувала серйозна небезпека.

Related video

Медики повідомили жінці, що в неї знайшли тромб у мозку, який міг перейти в інсульт і привезти до небезпечних наслідків для здоров'я, розповіла героїня історії на одному з форумів Reddit.

Британка оприлюднила фото своїх очей після того, як у неї розширилися зіниці. Вона не підозрювала, що ці симптоми можуть бути смертельно небезпечними, але підписала свою публікацію наступним чином: "Чому мої зіниці такі розширені?".

Зіниця лівого ока жінки занепокоїла користувачів Фото: Reddit Праве око теж видалося деяких дуже підозрілим Фото: Reddit

"Прокинулася сьогодні — і чесно, навіть не скажу, чи були вони такими розширеними зранку, бо не звертала уваги. Але вже ввечері, коли була у ванній, помітила, наскільки темними стали мої очі та якими величезними стали зіниці. Єдине, що я відчуваю — це головні болі. Що мені робити? Також додаю фото моїх "нормальних" очей, зроблене нещодавно", — йдеться в дописі жінки.

Користувачі в мережі одразу звернули увагу на дивну невідповідність зіниць обох очей та радили звернутися до лікарні. Один з юзерів писав, що затягування візиту "не вартує втрати зору чи ще гіршими наслідками".

"Розширені зіниці, головний біль і погіршення зору — це симптоми, які в лікарні сприймуть дуже серйозно. Я знаю, ти писала, що не можеш собі нічого дозволити зараз, але чи можеш ти дозволити собі постійні неврологічні пошкодження? Будь ласка, не чекай", — написав користувач.

Після низки коментарів з проханням звернутися за допомогою, жінка викликала швидку та поїхала до лікарні. Там медики підтвердили підозри юзерів з мережі — в мозку жінки було виявлено тромб.

"Мене швидко почали лікувати препаратами для розрідження крові. Я досі в лікарні й залишуся ще на кілька днів. Лікар сказав, що якби я подзвонила трохи пізніше, то, швидше за все, перенесла б інсульт. І оскільки я була вдома сама, була дуже реальна ймовірність, що я могла б померти", — написала героїня історії.

Реакція користувачів

Наразі історія жінки набрала популярності серед користувачів Reddit, набравши 16 тисяч реакцій. Дописувачі підтримали рішення жінки їхати в лікарню та втішені тим, що змогли допомогти британці.

Найбільше реакцій викликали наступні репліки:

"Врятували життя незнайомці. Тому якщо щось не так з вами, звертайтеся до лікарів";

"Тут на Reddit буває багато л*йна, але такі історії мене тішать";

"Життя — дорогоцінне. Так що проходьте огляд регулярно, а раптом що — телефонуйте у швидку";

"Добре, що невідомі допомогли самотній жінці. Не значить ще бездушні";

"Якщо сумніваєтеся, що з вами щось не так, тоді ставте фоточки в соцмережі. Вам точно небайдужі допоможуть".

Раніше Фокус повідомляв, як жінка в лікарні побила робота, який записує до лікаря. Видно, як співробітники в приймальному відділенні відступають убік, щоб сховатися після того, як жінка почала розмахувати палицею.

Згодом стало відомо, що жінка пережила екстрену операцію під час відпустки. Жінка в паніці підписала форму згоди на операцію, навіть не розуміючи її змісту.