Незнакомцы спасли жизнь женщине после публикации фото зрачков в соцсетях (фото)

Жительница Великобритании выставила фото собственных глаз в соцсети и поинтересовалась мнением пользователей, что же с ней может быть не так. Юзеры в сети советовали женщине немедленно обратиться к врачам, которые подтвердили, что британке действительно угрожала серьезная опасность.

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Медики сообщили женщине, что у нее нашли тромб в мозге, который мог перейти в инсульт и привезти к опасным последствиям для здоровья, рассказала героиня истории на одном из форумов Reddit.

Британка обнародовала фото своих глаз после того, как у нее расширились зрачки. Она не подозревала, что эти симптомы могут быть смертельно опасными, но подписала свою публикацию следующим образом: "Почему мои зрачки такие расширенные?".

Зрачок левого глаза женщины обеспокоил пользователей Фото: Reddit Правый глаз тоже показался некоторым очень подозрительным Фото: Reddit

"Проснулась сегодня — и честно, даже не скажу, были ли они такими расширенными утром, потому что не обращала внимания. Но уже вечером, когда была в ванной, заметила, насколько темными стали мои глаза и какими огромными стали зрачки. Единственное, что я чувствую — это головные боли. Также добавляю фото моих "нормальных" глаз, сделанное недавно", — говорится в заметке женщины.

Пользователи в сети сразу обратили внимание на странное несоответствие зрачков обоих глаз и советовали обратиться в больницу. Один из пользователей писал, что затягивание визита "не стоит потери зрения или еще худшими последствиями".

"Расширенные зрачки, головная боль и ухудшение зрения — это симптомы, которые в больнице воспримут очень серьезно. Я знаю, ты писала, что не можешь себе ничего позволить сейчас, но можешь ли ты позволить себе постоянные неврологические повреждения? Пожалуйста, не жди", — написал пользователь.

После ряда комментариев с просьбой обратиться за помощью, женщина вызвала скорую и поехала в больницу. Там медики подтвердили подозрения юзеров из сети — в мозгу женщины был обнаружен тромб.

"Меня быстро начали лечить препаратами для разжижения крови. Я до сих пор в больнице и останусь еще на несколько дней. Врач сказал, что если бы я позвонила чуть позже, то, скорее всего, перенесла бы инсульт. И поскольку я была дома одна, была очень реальная вероятность, что я могла бы умереть", — написала героиня истории.

Реакция пользователей

Сейчас история женщины набрала популярность среди пользователей Reddit, набрав 16 тысяч реакций. Корреспонденты поддержали решение женщины ехать в больницу и довольны тем, что смогли помочь британцы.

Больше всего реакций вызвали следующие реплики:

"Спасли жизнь незнакомцы. Поэтому если что-то не так с вами, обращайтесь к врачам";

"Здесь на Reddit бывает много л*йна, но такие истории меня радуют";

"Жизнь — драгоценна. Так что проходите осмотр регулярно, а вдруг что — звоните в скорую";

"Хорошо, что неизвестные помогли одинокой женщине. Не значит еще бездушны";

"Если сомневаетесь, что с вами что-то не так, тогда ставьте фоточки в соцсети. Вам точно неравнодушные помогут".

Ранее Фокус сообщал, как женщина в больнице избила робота, который записывает к врачу. Видно, как сотрудники в приемном отделении отступают в сторону, чтобы спрятаться после того, как женщина начала размахивать палкой.

Впоследствии стало известно, что женщина пережила экстренную операцию во время отпуска. Женщина в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания.