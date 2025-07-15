Лабрадор показав, як треба допомагати господарям у хатніх справах: реакція соцмереж (відео)

Австралійка Кейлі Браун розвішувала випрану білизну для сушіння та забирала ту, яка вже висохла. В цьому їй допоміг улюбленець сім'ї — 10-річний лабрадор Едді Мус, дії якого викликали захоплення в користувачів інтернету.

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Улюбленець австралійської сім'ї проявив неймовірну витримку та баланс, а ролик з його вмінням "тримати чисту білизну на собі" оприлюднила хазяйка собаки в Instagram.

Відео з чорним лабрадором стало вірусним — воно набрало майже 6 млн переглядів, понад 569 тис. вподобайок і понад 600 коментарів. Коротке відео показує, як Кейлі збирає сухий одяг із сушарки на вулиці, складає його та обережно кладе на голову свого собаки. Едді, спокійний і зібраний, навіть не моргає — терпляче тримає прання на голові, ніби він схожий на кошик.

У наступному відео Едді залишається вірним своїй ролі. Він терпляче сидить поруч з Кейлі, тримаючи складений одяг на голові, поки вона спокійно складає речі в шафу. Потім Кейлі цілує Едді в щоку, дякуючи йому за роботу.

Спеціалізований портал про собак цієї породи The Labrador Site вказує, що чорні лабрадори відомі своєю розумністю, легкістю у навчанні та вірністю. Цих чотирилапих часто хвалять за лагідність, бажання догодити та ласкавість до сімей.

Реакція соцмереж

Користувачі Instagram швидко засипали коментарі захопленням, жартами та заздрістю. Багато хто казав, що не проти був мати такого помічника, а також цікавиться, якою в Едді є ставка за його допомогу.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Можна позичити його?";

"Він заробляє своєю працею. І заслужено";

"Особистий дворецький СЕР АЛЬФРЕД ЧОРНИЙ ЛАБРАДОР";

"Сподіваюся, він добре отримує за свої послуги";

"Він ідентифікує себе як кошик для прання";

"Де мені взяти такого лабрадора?".

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік та його "найкращий друг" стали зірками мережі. Чоловік та його чотирилапий друг потрапили на відео під час поїздки на велосипеді.

Згодом стало відомо, як пес допомагає подружжю під час ремонту. Пес на прізвисько Еклі став зіркою в соцмережах завдяки участі в сімейній справі.