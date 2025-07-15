Лабрадор показал, как надо помогать хозяевам в домашних делах: реакция соцсетей (видео)

Австралийка Кейли Браун развешивала постиранное белье для сушки и забирала то, которое уже высохло. В этом ей помог любимец семьи — 10-летний лабрадор Эдди Мус, действия которого вызвали восхищение у пользователей интернета.

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Любимец австралийской семьи проявил невероятную выдержку и баланс, а ролик с его умением "держать чистое белье на себе" обнародовала хозяйка собаки в Instagram.

Видео с черным лабрадором стало вирусным — оно набрало почти 6 млн просмотров, более 569 тыс. лайков и более 600 комментариев. Короткое видео показывает, как Кейли собирает сухую одежду из сушилки на улице, складывает ее и осторожно кладет на голову своей собаки. Эдди, спокойный и собранный, даже не моргает — терпеливо держит стирку на голове, будто она похожа на корзину.

В следующем видео Эдди остается верным своей роли. Он терпеливо сидит рядом с Кейли, держа сложенную одежду на голове, пока она спокойно складывает вещи в шкаф. Затем Кейли целует Эдди в щеку, благодаря ему за работу.

Специализированный портал о собаках этой породы The Labrador Site указывает, что черные лабрадоры известны своей умностью, легкостью в обучении и верностью. Этих четвероногих часто хвалят за мягкость, желание угодить и ласковость к семьям.

Реакция соцсетей

Пользователи Instagram быстро засыпали комментарии восторгом, шутками и завистью. Многие говорили, что не против был иметь такого помощника, а также интересуются, какая у Эдди ставка за его помощь.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Можно одолжить его?";

"Он зарабатывает своим трудом. И заслуженно";

"Личный дворецкий сэр АЛЬФРЕД ЧЕРНЫЙ ЛАБРАДОР";

"Надеюсь, он хорошо получает за свои услуги";

"Он идентифицирует себя как корзину для стирки";

"Где мне взять такого лабрадора?".

Ранее Фокус сообщал, как мужчина и его "лучший друг" стали звездами сети. Мужчина и его четвероногий друг попали на видео во время поездки на велосипеде.

Впоследствии стало известно, как пес помогает супругам во время ремонта. Пес по кличке Экли стал звездой в соцсетях благодаря участию в семейном деле.