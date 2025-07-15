Прокинулася не одна: що сталося з жінкою після нічної прогулянки уві сні (фото)

Хлопець прокинувся і виявив у ліжку дивний пластиковий предмет поруч зі своєю дівчиною. Пізніше з'ясувалося, що вона ходила уві сні.

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Користувач Reddit на ім'я u/Brave_Dog8042 поділився вірусною історією, яка спантеличила тисячі людей. Знімок швидко набрав понад 51 000 лайків і викликав лавину коментарів.

На фотографії показано дивне пластикове кільце з трьома коліщатками.

"Моя дівчина вчора вночі спала, і ми прокинулися, виявивши це в ліжку. Я цілу годину намагаюся зрозуміти, що це, і я в глухому куті", — написав автор поста.

На фотографії показано дивне пластикове кільце з трьома коліщатками Фото: Reddit

Публікація викликала бурхливу реакцію в інтернеті. Деякі коментатори швидко розпізнали об'єкт:

"Це штука з мікрохвильовки, на яку ставиться тарілка, щоб вона оберталася";

"А де тепер скляна тарілка? Жах";

"Вона забирається уві сні? Ось це так, б'юся об заклад, користуватися чистою мікрохвильовкою — одне задоволення".

У коментарях почали ділитися й іншими випадками дивної поведінки уві сні. Один із користувачів розповів, як одного разу поклав окуляри в шухляду комода під час сновидіння і витратив години на пошуки.

Видання Newsweek зазначає, що лунатизм, або сомнамбулізм, найчастіше трапляється в дітей, але може зберігатися й у дорослих. Епізоди зазвичай відбуваються протягом перших двох годин після засинання і можуть супроводжуватися ходінням, розмовою, різкими рухами і відсутністю пам'яті про те, що трапилося.

Хоча поодинокі випадки сновидіння не вважаються небезпечними, часті епізоди можуть бути симптомом розладів сну і потребують медичної уваги.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка пережила екстрену операцію під час відпустки. Анна Мей вирушила у відпустку з сім'єю, але через кілька днів опинилася на лікарняному ліжку зі страшним діагнозом. Жінка в паніці підписала форму згоди на операцію, навіть не розуміючи її змісту.

Також стало відомо, що постоялець готелю зробив фотографію о 3 годині ночі, люди обурені тим, що він побачив. На знімку видно, як яскраве зовнішнє світло пробивається крізь краї щільних штор і під двері, наповнюючи кімнату майже денним сяйвом.