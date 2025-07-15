Проснулась не одна: что произошло с женщиной после ночной прогулки во сне (фото)
Парень проснулся и обнаружил в постели странный пластиковый предмет рядом со своей девушкой. Позже выяснилось, что она ходила во сне.
Пользователь Reddit по имени u/Brave_Dog8042 поделился вирусной историей, которая озадачила тысячи людей. Снимок быстро набрал более 51 000 лайков и вызвал лавину комментариев.
На фотографии показано странное пластиковое кольцо с тремя колесиками.
"Моя девушка вчера ночью спала, и мы проснулись, обнаружив это в постели. Я целый час пытаюсь понять, что это, и я в тупике", — написал автор поста.
Публикация вызвала бурную реакцию в интернете. Некоторые комментаторы быстро распознали объект:
- "Это штука из микроволновки, на которую ставится тарелка, чтобы она вращалась";
- "А где теперь стеклянная тарелка? Ужас";
- "Она убирается во сне? Вот это да, держу пари, пользоваться чистой микроволновкой — одно удовольствие".
В комментариях начали делиться и другими случаями странного поведения во сне. Один из пользователей рассказал, как однажды положил очки в ящик комода во время лунатизма и потратил часы на поиски.
Издание Newsweek отмечает, что лунатизм, или сомнамбулизм, чаще всего встречается у детей, но может сохраняться и у взрослых. Эпизоды обычно происходят в течение первых двух часов после засыпания и могут сопровождаться хождением, разговором, резкими движениями и отсутствием памяти о случившемся.
Хотя одиночные случаи лунатизма не считаются опасными, частые эпизоды могут быть симптомом расстройств сна и требуют медицинского внимания.
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