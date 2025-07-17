Молодь не говорить "алло": покоління Z змінило правила телефонного етикету

Представники покоління Z, тобто ті, хто народилися наприкінці 1990-х і на початку 2010-х років, порушили головне правило розмов телефоном: "алло" вони не говорять. Вони очікують, що той, хто телефонує, це зробить, або просто кажуть "угу".

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Коли ви відповідаєте на дзвінок, ви одразу говорите "алло", якось вітаєте один одного або очікуєте, що той, хто телефонує, почне розмову першим. Це означає, що ви не покоління Z. Це покоління, яке виросло в епоху постстаціонарних телефонів, виробило свій новий телефонний етикет, пише Business Insider.

Нещодавній вірусний твіт підняв це тривожне питання. Співробітниця відділу підбору персоналу написала в Х, що помітила, що коли вона дзвонить представникам покоління Z (у призначений час), вони часто чекають, поки вона заговорить першою, замість того, щоб сказати "привіт", або "алло".

Відповіді на її твіт виявилися ще більш шокуючими: багато молодих людей погодилися з тим, що почати говорити і привітати співрозмовника повинен сам той, хто телефонує, а не той, хто відповідає на дзвінок.

Телефонний етикет змінився Фото: unsplash.com

Причини, про які говорили ці люди, можна розділити на два основні табори.

Молодь побоюється шахраїв і спаму

По-перше, це величезна кількість спам-дзвінків. Найчастіше ці телемаркетологи або роботи не починають говорити, поки не почують "алло". Промовчавши, коли ви піднімете слухавку, ви можете переконатися, що це справжня людина.

Ще одна проблема полягає в тому, що шахраї можуть використовувати запис вашого голосу, який говорить "привіт", для клонування і для використання в інших шахрайських схемах.

"Якщо вам потрібно відповісти, нейтральне, безособове привітання, наприклад, "Хто це?", може бути менш корисним для клонування, оскільки воно менш емоційно виразне і рідше використовується як зразок голосу", — сказав Маріус Брієдіс, технічний директор NordVPN.

Етикет змінюється

Інша причина, через яку деякі люди уникають привітання, схоже, криється в різниці етикету між поколіннями. Деякі молоді люди просто вважають, що якщо ви телефонуєте самі, то ініціювати розмову повинні ви.

Якщо щось колись вважалося загальноприйнятим етикетом, це не означає, що так має залишатися. Телефон — відносно недавній винахід в історії людського спілкування, як і слово "алло", яке Томас Едісон використав у 1870-х роках як спосіб почати розмову про новий винахід. Лише в 1940-х роках більшість американських сімей обзавелися власним телефоном. За одне-два покоління було розроблено абсолютно новий етикет для телефонних дзвінків.

Телефонний етикет змінився з часів стаціонарних телефонів Фото: Live Science

Раніше, якщо людина телефонувала на стаціонарний телефон, то це був сімейний телефон, або телефон компанії. Невідомо було, хто візьме слухавку. Тепер телефонний дзвінок — це дзвінок найчастіше на особистий мобільний телефон, тож той, хто телефонує, точно знає, хто візьме слухавку, і може привітатися першим, одразу позначивши себе не як спам-бота, і не як шахрая.

Те, що заведено говорити "Алло?" під час відповіді на телефонний дзвінок, не означає, що так буде завжди. Технології телефонів повністю змінилися. То чому б і правилам не змінитися разом із ними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Китаї набирає популярності нова тенденція: дедалі більше молодих людей обирають постійне проживання в готелях замість оренди житла. Причинами для цього послужили економія грошей, відсутність проблем з орендодавцями і повне позбавлення від побутових клопотів.

Також Фокус писав, що покоління Z знаходить радість у відсутності соціальної активності та втрачених вигодах.