Молодежь не говорит "алло": поколение Z изменило правила телефонного этикета

Представители поколения Z, то есть те, кто родились в конце 1990-х и начале 2010-х годов, нарушили главное правило разговоров по телефону: "алло" они не говорят. Они ожидают, что звонящий это сделает, или просто говорят "угу".

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Когда вы отвечаете на звонок, вы сразу говорите "алло", как-то приветствуете друг друга или ожидаете, что звонящий начнет разговор первым. Это значит, что вы не поколение Z. Это поколение, выросшее в эпоху постстационарных телефонов выработало свой новый телефонный этикет, пишет Business Insider.

Недавний вирусный твит поднял этот тревожный вопрос. Сотрудница отдела подбора персонала написала в Х, что заметила, что когда она звонит представителям поколения Z (в назначенное время), они часто ждут, пока она заговорит первой, вместо того чтобы сказать "привет", или "алло".

Ответы на ее твит оказались еще более шокирующими: многие молодые люди согласились с тем, что начать говорить и поприветствовать собеседника должен сам звонящий, а не тот, кто отвечает на звонок.

Телефонный этикет изменился Фото: unsplash.com

Причины, о которых говорили эти люди, можно разделить на два основных лагеря.

Молодежь опасается мошенников и спама

Во-первых, это огромное количество спам-звонков. Зачастую эти телемаркетологи или роботы не начинают говорить, пока не услышат "алло". Промолчав, когда вы поднимете трубку, вы можете убедиться, что это настоящий человек.

Еще одна проблема заключается в том, что мошенники могут использовать запись вашего голоса, говорящего "привет", для клонирования и для использования в других мошеннических схемах.

"Если вам нужно ответить, нейтральное, безличное приветствие, например, "Кто это?", может быть менее полезным для клонирования, поскольку оно менее эмоционально выразительно и реже используется в качестве образца голоса", — сказал Мариус Бриедис, технический директор NordVPN.

Этикет меняется

Другая причина, по которой некоторые люди избегают приветствия, похоже, кроется в разнице этикета между поколениями. Некоторые молодые люди просто считают, что если вы звоните сами, то инициировать разговор должны вы.

Если что-то когда-то считалось общепринятым этикетом, это не значит, что так должно оставаться. Телефон — относительно недавнее изобретение в истории человеческого общения, как и слово "алло", которое Томас Эдисон использовал в 1870-х годах как способ начать разговор о новом изобретении. Лишь в 1940-х годах большинство американских семей обзавелись собственным телефоном. За одно-два поколения был разработан совершенно новый этикет для телефонных звонков.

Телефонный этикет изменился со времен стационарных телефонов Фото: Live Science

Раньше, если человек звонил на стационарный телефон, то это был семейный телефон, или телефон компании. Неизвестно было, кто возьмет трубку. Теперь телефонный звонок – это звонок чаще всего на личный мобильный телефон, так что звонящий точно знает, кто поднимет трубку и может поздороваться первым, сразу обозначив себя не как спам-бота, и не мошенника.

То, что принято говорить "Алло?" при ответе на телефонный звонок, не означает, что так будет всегда. Технологии телефонов полностью изменились. Так почему бы и правилам не измениться вместе с ними.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае набирает популярность новая тенденция: все больше молодых людей выбирают постоянное проживание в гостиницах вместо аренды жилья. Причинами для этого послужили экономия денег, отсутствие проблем с арендодателями и полное избавление от бытовых хлопот.

Также Фокус писал, что поколение Z находит радость в отсутствии социальной активности и упущенных выгодах.