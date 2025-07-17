Молодежь не говорит "алло": поколение Z изменило правила телефонного этикета
Представители поколения Z, то есть те, кто родились в конце 1990-х и начале 2010-х годов, нарушили главное правило разговоров по телефону: "алло" они не говорят. Они ожидают, что звонящий это сделает, или просто говорят "угу".
Когда вы отвечаете на звонок, вы сразу говорите "алло", как-то приветствуете друг друга или ожидаете, что звонящий начнет разговор первым. Это значит, что вы не поколение Z. Это поколение, выросшее в эпоху постстационарных телефонов выработало свой новый телефонный этикет, пишет Business Insider.
Недавний вирусный твит поднял этот тревожный вопрос. Сотрудница отдела подбора персонала написала в Х, что заметила, что когда она звонит представителям поколения Z (в назначенное время), они часто ждут, пока она заговорит первой, вместо того чтобы сказать "привет", или "алло".
Ответы на ее твит оказались еще более шокирующими: многие молодые люди согласились с тем, что начать говорить и поприветствовать собеседника должен сам звонящий, а не тот, кто отвечает на звонок.
Причины, о которых говорили эти люди, можно разделить на два основных лагеря.
Молодежь опасается мошенников и спама
Во-первых, это огромное количество спам-звонков. Зачастую эти телемаркетологи или роботы не начинают говорить, пока не услышат "алло". Промолчав, когда вы поднимете трубку, вы можете убедиться, что это настоящий человек.
Еще одна проблема заключается в том, что мошенники могут использовать запись вашего голоса, говорящего "привет", для клонирования и для использования в других мошеннических схемах.
"Если вам нужно ответить, нейтральное, безличное приветствие, например, "Кто это?", может быть менее полезным для клонирования, поскольку оно менее эмоционально выразительно и реже используется в качестве образца голоса", — сказал Мариус Бриедис, технический директор NordVPN.
Этикет меняется
Другая причина, по которой некоторые люди избегают приветствия, похоже, кроется в разнице этикета между поколениями. Некоторые молодые люди просто считают, что если вы звоните сами, то инициировать разговор должны вы.
Если что-то когда-то считалось общепринятым этикетом, это не значит, что так должно оставаться. Телефон — относительно недавнее изобретение в истории человеческого общения, как и слово "алло", которое Томас Эдисон использовал в 1870-х годах как способ начать разговор о новом изобретении. Лишь в 1940-х годах большинство американских семей обзавелись собственным телефоном. За одно-два поколения был разработан совершенно новый этикет для телефонных звонков.
Раньше, если человек звонил на стационарный телефон, то это был семейный телефон, или телефон компании. Неизвестно было, кто возьмет трубку. Теперь телефонный звонок – это звонок чаще всего на личный мобильный телефон, так что звонящий точно знает, кто поднимет трубку и может поздороваться первым, сразу обозначив себя не как спам-бота, и не мошенника.
То, что принято говорить "Алло?" при ответе на телефонный звонок, не означает, что так будет всегда. Технологии телефонов полностью изменились. Так почему бы и правилам не измениться вместе с ними.
Напомним, ранее стало известно, что в Китае набирает популярность новая тенденция: все больше молодых людей выбирают постоянное проживание в гостиницах вместо аренды жилья. Причинами для этого послужили экономия денег, отсутствие проблем с арендодателями и полное избавление от бытовых хлопот.
Также Фокус писал, что поколение Z находит радость в отсутствии социальной активности и упущенных выгодах.