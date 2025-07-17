Справжній гігант: чоловік упіймав в озері величезну форель і побив рекорд (фото)

36-річний житель Юти Аарон Гетч встановив новий рекорд штату Айдахо (США), спіймавши озерну форель завдовжки 42 дюйми (106,7 см) під час риболовлі в озері Паєтт.

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Американець вирушив на риболовлю наодинці, але це не завадило здійснити йому історичну подію. Його улов став новим рекордом штату за принципом "зловив і відпустив", повідомили в Idaho Fish and Game.

Риболовля почалася рано вранці 19 червня. Аарон використовував техніку тролінгу, повільного руху човна з приманкою, на глибині близько 80 футів (24 метри). Він розповів, що того дня був на воді сам, і коли вудка здригнулася, не відразу зрозумів, наскільки велика здобич. Боротьба з фореллю зайняла в нього майже 15 хвилин. Після він зміг акуратно зафіксувати довжину риби, зробити фото і відпустити її назад у воду.

За словами Гетча, він присвятив останні три роки вивченню звичок озерної форелі саме в цьому озері. Він експериментував із приманками, глибиною, часом доби та погодними умовами, сподіваючись одного дня досягти дивовижного результату і, нарешті, йому це вдалося.

Боротьба з фореллю зайняла в американця майже 15 хвилин Фото: X (Twitter)

Колишній рекорд з вилову та відпуску цієї риби становив 41,5 дюйма (150.4 см) і належав рибалці Ділану Сміту, встановлений ще 2018 року.

Озеро Паєтт переживає "друге дихання"

Фахівці з Idaho Fish and Game підкреслюють, що цей вилов став можливим завдяки багаторічним зусиллям з відновлення екосистеми озера. На початку 2000-х років популяція озерної форелі різко скоротилася, і рибі стало не вистачати їжі, зокрема, нерки (різновиду червоної риби, близької до лосося), основної здобичі хижачки.

У відповідь влада штату реалізувала комплексну програму. Вона посилила випуск мальків нерки, обмежила вилов великих особин форелі та стежила за балансом в екосистемі. За словами Джордана Месснера, регіонального менеджера з рибальства, результати не змусили себе чекати.

"Тепер в озері можна зустріти справжніх гігантів, а не тільки худих "змійок", як це було раніше", — сказав він.

Нещодавно в рамках наукової експедиції біологи виловили і відпустили озерну форель вагою 54 фунти (близько 24,5 кг), що лише на три фунти (1,3 кг) менше абсолютного рекорду штату за вагою.

"Усі ознаки вказують на те, що озеро Паєтт повертає собі статус однієї з найкращих водойм для лову озерної форелі на всьому північному заході США", — резюмували в департаменті.

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