Настоящий гигант: мужчина поймал в озере огромную форель и побил рекорд (фото)

36-летний житель Юты Аарон Гетч установил новый рекорд штата Айдахо (США), поймав озерную форель длиной 42 дюйма (106,7 см) во время рыбалки в озере Пайетт.

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Американец отправился на рыбалку в одиночку, но это не помешало совершить ему историческое событие. Его улов стал новым рекордом штата по принципу "поймал и отпустил", сообщили в Idaho Fish and Game.

Рыбалка началась ранним утром 19 июня. Аарон использовал технику троллинга, медленного движения лодки с приманкой, на глубине около 80 футов (24 метра). Он рассказал, что в тот день был на воде в одиночку, и когда удочка дрогнула, не сразу понял, насколько велика добыча. Борьба с форелью заняла у него почти 15 минут. После он смог аккуратно зафиксировать длину рыбы, сделать фото и отпустить ее обратно в воду.

По словам Гетча, он посвятил последние три года изучению повадок озерной форели именно в этом озере. Он экспериментировал с приманками, глубиной, временем суток и погодными условиями, надеясь однажды достичь впечатляющего результата и, наконец, ему это удалось.

Борьба с форелью заняла у американца почти 15 минут Фото: X (Twitter)

Прежний рекорд по вылову и отпуску этой рыбы составлял 41,5 дюйма (150.4 см) и принадлежал рыболову Дилану Смиту, установленный еще в 2018 году.

Озеро Пайетт переживает "второе дыхание"

Специалисты из Idaho Fish and Game подчеркивают, что этот улов стал возможен благодаря многолетним усилиям по восстановлению экосистемы озера. В начале 2000-х годов популяция озерной форели резко сократилась и рыбе стало не хватать еды, в частности, нерки (разновидности красной рыбы, близкой к лососю), основной добычи хищницы.

В ответ власти штата реализовали комплексную программу. Они усилили выпуск мальков нерки, ограничили вылов крупных особей форели и следили за балансом в экосистеме. По словам Джордана Месснера, регионального менеджера по рыболовству, результаты не заставили себя ждать.

"Теперь в озере можно встретить настоящих гигантов, а не только худых "змеек", как это было раньше", — сказал он.

Недавно в рамках научной экспедиции биологи выловили и отпустили озерную форель весом 54 фунта (около 24,5 кг), что всего на три фунта (1,3 кг) меньше абсолютного рекорда штата по весу.

"Все признаки указывают на то, что озеро Пайетт возвращает себе статус одного из лучших водоемов для ловли озерной форели на всем северо-западе США", — резюмировали в департаменте.

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