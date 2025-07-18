Схожа на лускату змію: жінку з рідкісним захворюванням цькували, але вона це перемогла (фото)

Шведка Наталі Ріхерт розповіла про булінг від людей через рідкісне генетичне захворювання шкіри, яке виявили у 40 людей на планеті. Жінка витрачає по три години на догляд, відчуває фізичний біль, але впоралась з цим і спробувала піти на побачення.

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Лікарі вперше поставили діагноз, коли Наталі Ріхерт було 13 років і вона постійно стикалась з булінгом з боку дітей та дорослих, розповіло The Mirror. Хвороба називається "іхтіоз з конфетті" (Ichthyosis with confetti, IWC), є генетичним збоєм і проявляється у вигляді ділянок шкіри, яка росте у сім разів швидше, ніж сусідні. У такому випадку шкіра стає плямистою і нагадує луску змії, ідеться у статті. Крім проблем зі шкірою, яка чешеться та відлущується, болять суглоби, але 25-річна Наталі намагається жити, як інші люди: зустрічається з подругами, ходить на побачення.

Булінг з жінки - історія Наталі Ріхтер з "іхтіозом з конфетті"

Наталі розповіла медіа про знущання, від яких потерпала у дитинстві. З дівчинкою не хотіли гратись інші, а дорослі одного разу вигнали її з басейну, оскільки батьки не хотіли, щоб вона була у воді разом з їхніми нащадками. Наталі майже не мала подруг, бо її сторонились і, наприклад, не запрошували на піжамні вечірки. Поруч з дівчинкою завжди стояла матір, яка захищала від булінгу і приділяла більше часу, ніж іншим дітям, написало медіа.

Булінг з жінки - хвора на іхтіоз Наталі Ріхтер у дитинстві Фото: The Mirror

Втім, були люди, які сприймали Наталі такою, як вона є, і не насміхались. Вона визнала, що зустрічала багато зла від оточуючих, але радить не перейматись цим і жити далі.

"Часто люди ставляться до мене дуже добре, бо співчувають. Людей, у яких є [ця хвороба], цькують, і хтось завжди буде злим. Але не переймайся ними, насолоджуйся своїм життям", — навели журналісти слова жінки.

Наталі пояснила, що "іхтіоз з конфеті" — це генетичне захворювання, яке проявляється у вигляді ділянок з прискореним ростом шкіри, які сусідять з нормальною. Організм намагається впоратись та відновитись, тому шкіра червона, лущиться, суха та свербить. Щоб зняти свербіння та полегшити загальний стан, жінка щодня по три години приймає ванну та застосовує скраби, два креми для всього тіла, краплі для очей. З її слів, волога та спеціальні засоби допомагають впоратись з неприємними відчуттями.

Булінг з жінки - як виглядає шкіра Наталі Ріхтер, хворої на іхтіоз Фото: The Mirror

У статті перелічили слова, якими насміхались з Наталі: її називали "помідором", "монстром", "огидною". Через булінг родина кілька разів переїздила в інші країни. Сьогодні вона живе в Іспанії, і люди думають, що вона обгоріла на сонці й дівчині дещо легше. Завдяки випробуванням у дитинстві вона стала сильнішою, навчилась відстоювати кордони та намагається жити нормальним життям.

"Я здорова, незважаючи на свій стан, за що я дуже вдячна. Дорослішання принесло мені силу, і я почуваюся сильнішою. Я знаю свої права і знаю, як подбати про себе", — навели журналісти слова Наталі.

Булінг з жінки - хвора на іхтіоз Наталі Ріхтер в Іспанії на пляжі Фото: The Mirror

Булінг з жінки — як живе Наталі Ріхтер

У Instagram можна знайти сторінку Наталі Ріхтер (Nathalie Richert), на якій вона публікує фото зі свого життя. Бачимо, що вона має подруг, відпочиває з друзями і ходить на побачення. Дівчина має майже 2 тис. людей, які стежать за сторінкою, і під майже кожним дописом — реакції сотень людей, які її підтримують.

Зазначимо, Фокус писав про проблеми булінгу над жінками та дівчатами через зовнішність. Один з таких випадків стався у Британії. Зі школярки постійно знущались однолітки, і вона у відповідь на випускний приїхала у справжній труні.

Нагадуємо, восени 2024 року медіа розповіли про випадок булінгу дітей з боку виховательки: поліція почала розслідування.