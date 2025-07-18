Похожа на чешуйчатую змею: женщину с редким заболеванием буллили, но она смогла это пережить (фото)

Шведка Натали Рихерт рассказала о буллинге из-за редкого генетического заболевания кожи, которое обнаружили у 40 человек на планете. Женщина тратит по три часа на уход, испытывает физическую боль, но справилась с этим и попыталась пойти на свидание.

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Врачи впервые поставили диагноз, когда Натали Рихерт было 13 лет и она постоянно сталкивалась с буллингом со стороны детей и взрослых, рассказало The Mirror. Болезнь называется "ихтиоз с конфетти" (Ichthyosis with confetti, IWC), является генетическим сбоем и проявляется в виде участков кожи, которая растет в семь раз быстрее, чем соседние. В таком случае кожа становится пятнистой и напоминает чешую змеи, говорится в статье. Кроме проблем с кожей, которая чешется и отшелушивается, болят суставы, но 25-летняя Натали пытается жить, как другие люди: встречается с подругами, ходит на свидания.

Буллинг с женщины — история Натальи Рихерт с "ихтиозом из конфетти"

Натали рассказала медиа об издевательствах, от которых страдала в детстве. С девочкой не хотели играть дети, а взрослые однажды выгнали ее из бассейна, поскольку родители не хотели, чтобы она была в воде вместе с их потомками. У Натали почти не было подруг, потому что ее сторонились и, например, не приглашали на пижамные вечеринки. Рядом с девочкой всегда стояла мать, которая защищала от буллинга и уделяла больше времени, чем другим детям, написало медиа.

Буллинг с женщины — больная ихтиозом Натали Рихерт в детстве Фото: The Mirror

Впрочем, были люди, которые воспринимали Наталью такой, какая она есть, и не насмехались. Она признала, что встречала много зла от окружающих, но советует не переживать об этом и жить дальше.

"Часто люди относятся ко мне очень хорошо, потому что сочувствуют. Людей, у которых есть [эта болезнь], травят, и кто-то всегда будет злым. Но не переживай о них, наслаждайся своей жизнью", — привели журналисты слова женщины.

Натали объяснила, что "ихтиоз с конфетти" — это генетическое заболевание, которое проявляется в виде участков с ускоренным ростом кожи, соседствующих с нормальной. Организм пытается справиться и восстановиться, поэтому кожа красная, шелушится, сухая и зудит. Чтобы снять зуд и облегчить общее состояние, женщина ежедневно по три часа принимает ванну и применяет скрабы, два крема для всего тела, капли для глаз. По ее словам, влага и специальные средства помогают справиться с неприятными ощущениями.

Буллинг с женщины — как выглядит кожа Натальи Рихерт, больной ихтиозом Фото: The Mirror

В статье перечислили слова, которыми насмехались над Натальей: ее называли "помидором", "монстром", "отвратительной". Из-за буллинга семья несколько раз переезжала в другие страны. Сегодня она живет в Испании, и люди думают, что она обгорела на солнце и девушке несколько легче. Благодаря испытаниям в детстве она стала сильнее, научилась отстаивать границы и пытается жить нормальной жизнью.

"Я здорова, несмотря на свое состояние, за что я очень благодарна. Взросление принесло мне силу, и я чувствую себя сильнее. Я знаю свои права и знаю, как позаботиться о себе", — привели журналисты слова Натальи.

Буллинг с женщины — больная ихтиозом Натали Рихерт в Испании на пляже Фото: The Mirror

Буллинг с женщины — как живет Натали Рихерт

В Instagram можно найти страницу Натали Рихерт (Nathalie Richert), на которой она публикует фото из своей жизни. Видим, что она имеет подруг, отдыхает с друзьями и ходит на свидания. У девушки почти 2 тыс. человек, следящих за страницей, и под почти каждым постом — реакции сотен людей, которые ее поддерживают.

Отметим, Фокус писал о проблемах буллинга над женщинами и девушками из-за внешности. Один из таких случаев произошел в Британии. Над школьницей постоянно издевались сверстники, и она в ответ на выпускной приехала в настоящем гробу.

Напоминаем, осенью 2024 года медиа рассказали о случае буллинга детей со стороны воспитательницы: полиция начала расследование.