Спить під спів птахів: у Китаї програміст живе в машині та співає караоке ночами (фото)

Електромобіль став справжнім домом для 38-річного програміста на ім'я Інь. Чоловік винаймав квартиру в Пекіні за 350 доларів на місяць, а тепер живе в лісі та насолоджується природою.

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Програміст на ім'я Інь, який працює в Пекіні, в будні дні живе в машині, а по п'ятницях повертається додому в Тяньцзінь. Його історію описала газета South China Morning Post.

Зазвичай він виїжджає з Тяньцзіня о 5:30 ранку щопонеділка і проїжджає 130 км шосе до роботи в Пекіні. Додому він повертається після обіду.

Місткий електромобіль став домівкою для програміста

Інь живе так уже майже три роки. Його домом став місткий електромобіль, а до цього він винаймав квартиру в Пекіні за 350 доларів на місяць.

Його дружина і двоє синів живуть у Тяньцзіні. Інь каже, що йому доводиться працювати в Пекіні через обмежену кількість вакансій для програмістів у Тяньцзіні.

"Якщо машина простора і є можливість знайти зарядні станції, відчуття від житла в ній нітрохи не гірші, ніж від готелю", — вважає він.

Інь паркується в найближчому парку і прокидається о 6:30 ранку

Часто Інь паркується в найближчому парку і прокидається о 6:30 ранку, прогулюється, а потім готує сніданок у машині на невеликій електроплиті.

Після роботи він дивиться телевізор, співає в караоке і дзвонить родині. Спати Інь лягає о 22:00 або 23:00.

Влітку він приймає душ щодня з бака з водою в його автомобілі, а в холодні місяці їде додому потягом у середу ввечері і повертається в Пекін у четвер вранці, щоб помитися.

За його словами, проживання в машині значно скорочує витрати. Щомісячна плата за проїзд швидкісною автомагістраллю — 55 доларів, а витрати на електроенергію для зарядки авто — менше 40 доларів на місяць.

"Хіба не розслабляє сон машині під спів птахів і тихе дзюрчання струмка? Мене не хвилює чужа думка, я відданий своєму способу життя", — додав він.

Історія про стиль життя Іня викликала жваві обговорення в китайських соціальних мережах. Користувачі називали його працьовитою і ощадливою людиною, яка багато працює заради своєї сім'ї і заслуговує на повагу.

Іншим не сподобався факт життя в машині: прокидатися в такому тісному просторі — не найкомфортніша річ.

Нагадаємо, модель Найла Казеллі орендувала квартиру на Карибах за 4 000 доларів. Її вигнали звідти за "непристойне відео".

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