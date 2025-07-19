Спит под пение птиц: в Китае программист живет в машине и поет караоке по ночам (фото)

Электромобиль стал настоящим домом для 38-летнего программиста по имени Инь. Мужчина снимал квартиру в Пекине за 350 долларов в месяц, а теперь живет в лесу и наслаждается природой.

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Работающий в Пекине программист по имени Инь в будние дни живет в машине, а по пятницам возвращается домой в Тяньцзинь. Его историю описала газета South China Morning Post.

Обычно он выезжает из Тяньцзиня в 5:30 утра по понедельникам и проезжает 130 км по шоссе до работы в Пекине. Домой он возвращается после обеда.

Вместительный электромобиль стал домом для программиста

Инь живет так уже почти три года. Его домом стал вместительный электромобиль, а до этого он снимал квартиру в Пекине за 350 долларов в месяц.

Его жена и двое сыновей живут в Тяньцзине. Инь говорит, что ему приходится работать в Пекине из-за ограниченного числа вакансий для программистов в Тяньцзине.

"Если машина просторная и есть возможность найти зарядные станции, ощущения от жилья в ней ничуть не хуже, чем от отеля", — считает он.

Инь паркуется в ближайшем парке и просыпается в 6:30 утра

Часто Инь паркуется в ближайшем парке и просыпается в 6:30 утра, прогуливается, а затем готовит завтрак в машине на небольшой электроплите.

После работы он смотрит телевизор, поет в караоке и звонит семье. Спать Инь ложится в 22:00 или 23:00.

Летом он принимает душ каждый день из бака с водой в его автомобиле, а в холодные месяцы едет домой на поезде по средам вечером и возвращается в Пекин в четверг утром, чтобы помыться.

По его словам, проживание в машине значительно сокращает расходы. Ежемесячная плата за проезд по скоростной автомагистрали — 55 долларов, а расходы на электроэнергию на зарядку авто — менее 40 долларов в месяц.

"Разве не расслабляет сон машине под пение птиц и тихое журчание ручья? Меня не волнует чужое мнение, я предан своему образу жизни", — добавил он.

История о стиле жизни Иня вызвала оживленные обсуждения в китайских социальных сетях. Пользователи называли его трудолюбивым и бережливым человеком, который много работает ради своей семьи и заслуживает уважения.

Другим не понравился факт жизни в машине: просыпаться в столь тесном пространстве — не самая комфортная вещь.

Напомним, модель Найла Казелли арендовала квартиру на Карибах за 4 000 долларов. Ее выгнали оттуда за "непристойное видео".

Фокус также писал, что 31-летняя американка два года каждый месяц платила мужу 700 долларов за аренду жилья. Но эта квартира принадлежала ему и его матери.