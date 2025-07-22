Дівчина купила спідницю в стилі 2000-х у секонд-генді: знахідка у кишені її вразила (відео)

Блогерка з Нью-Йорка (США) Ніколь Рандоне знайшла на одному розпродажі незвичну вінтажну спідницю. Коли дівчина показала свою покупку, то знахідка в кишені викликала хвилю ностальгії у користувачів мережі за епохою 2000-х років.

Related video

У кишені цієї спідниці був квиток до кінотеатру на сеанс фільму "Історія попелюшки" за 18 липня 2004 року, як це помітно на оприлюдненому відео в Tiktok.

Ролик зі знахідкою блогерки став вірусним, набравши 2,1 млн переглядів. Дівчина розповіла, що часто навідується до цього магазину, та знайдена спідниця її змусила втрати дар мови.

"Мене одразу привабив її вайб ранніх 2000-х від Hollister. Низька посадка, яскраві кольори, справжня ностальгія. Наче річ просто зі знімального майданчика Laguna Beach — це повністю мій стиль", — відзначила Ніколь журналістам Newsweek.

Дівчина додає, що особливу реакцію ступору в неї викликав знайдений квиток на фільм, де у головних ролях грали Гіларі Дафф і Чед Майкл Мюррей. За сюжетом фільму, події відбуваються в одній зі шкіл Лос-Анджелеса, де акторка втілила сучасну версію відомої казкової героїні, а роль принца, який замість туфельки знайшов мобільний телефон, зіграв Мюррей.

Трейлер до фільму "Історія попелюшки" 2004 року

"Я не могла повірити своїм очам! Я вже була в дикому захваті від спідниці, а коли знайшла квиток на "Історію Попелюшки" в кишені — в мене була майже фізична реакція. Це мій улюблений фільм усіх часів, і знайти його слід ось так, випадково — це наче знак. Наче підтвердження, що я зараз саме там, де маю бути", — додала вона.

Ніколь каже, що тепер Ніколь зберігатиме квиток як частину своєї колекції та планує поставити його в рамку, а поки що "тримаю в коробці з DVD".

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика блогерка, люди висловлювали свої ностальгічні спогади за епохою 2000-х років. Багатьом досі не забувається естетика та мода того часу, а найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Я кричу, плачу і не можу дихати — хочу знати, як це було: бути підлітком у 2004-му й піти в кіно на цей фільм";

"Це неймовірно… але тільки в мене одне питання: цю спідницю з 2004-го ніхто не прав?";

"Це буквально історичний артефакт, о боже!";

"Я так сумую за тими часами. Я була просто дівчинкою, слухала радіо, лазила по деревах, закохувалася вперше. Літо тоді було таким чудовим!".

Раніше Фокус повідомляв, що викинутого одягу світових брендів стало занадто багато. Виявилося, що викинутий одяг відомих брендів, як-от Next, H&M, Zara, Marks & Spencer і багатьох інших, вирушає на ринок секонд-хенду в Гану.

Згодом стало відомо, як куртка за 4 долари принесла чоловікові несподіваний дохід. Покупка в комісіонці обернулася справжньою удачею.