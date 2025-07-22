Девушка купила юбку в стиле 2000-х в секонд-хенде: находка в кармане ее поразила (видео)

Блогерша из Нью-Йорка (США) Николь Рандоне нашла на одной распродаже необычную винтажную юбку. Когда девушка показала свою покупку, то находка в кармане вызвала волну ностальгии у пользователей сети по эпохе 2000-х годов.

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В кармане этой юбки был билет в кинотеатр на сеанс фильма "История золушки" за 18 июля 2004 года, как это заметно на обнародованном видео в Tiktok.

Ролик с находкой блогера стал вирусным, набрав 2,1 млн просмотров. Девушка рассказала, что часто наведывается в этот магазин, и найденная юбка ее заставила потерять дар речи.

"Меня сразу привлек ее вайб ранних 2000-х от Hollister. Низкая посадка, яркие цвета, настоящая ностальгия. Как будто вещь прямо со съемочной площадки Laguna Beach — это полностью мой стиль", — отметила Николь журналистам Newsweek.

Девушка добавляет, что особую реакцию ступора у нее вызвал найденный билет на фильм, где в главных ролях играли Хилари Дафф и Чед Майкл Мюррей. По сюжету фильма, события происходят в одной из школ Лос-Анджелеса, где актриса воплотила современную версию известной сказочной героини, а роль принца, который вместо туфельки нашел мобильный телефон, сыграл Мюррей.

Трейлер к фильму "История золушки" 2004 года

"Я не могла поверить своим глазам! Я уже была в диком восторге от юбки, а когда нашла билет на "Историю Золушки" в кармане — у меня была почти физическая реакция. Это мой любимый фильм всех времен, и найти его следует вот так, случайно — это как знак. Как подтверждение, что я сейчас именно там, где должна быть", — добавила она.

Николь говорит, что теперь Николь будет хранить билет как часть своей коллекции и планирует поставить его в рамку, а пока что "держу в коробке с DVD".

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику блогера, люди выражали свои ностальгические воспоминания по эпохе 2000-х годов. Многим до сих пор не забывается эстетика и мода того времени, а больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Я кричу, плачу и не могу дышать — хочу знать, как это было: быть подростком в 2004-м и пойти в кино на этот фильм";

"Это невероятно... но только у меня один вопрос: эту юбку из 2004-го никто не прав?";

"Это буквально исторический артефакт, о боже!";

"Я так скучаю по тем временам. Я была просто девочкой, слушала радио, лазила по деревьям, влюблялась впервые. Лето тогда было таким замечательным!".

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