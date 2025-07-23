"Не спускають очей": що відбувається з членами екіпажу після звільнення на борту

Еллі Керр розповіла, що звільнених співробітників можуть ізолювати в каюті під охороною до наступної висадки. Такі заходи застосовуються за порушення суворих правил поведінки на борту.

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Робота на круїзних лайнерах нерідко здається мрією: безкоштовне житло, їжа, подорожі світом і солідна зарплата. Однак за лаштунками глянцевого життя ховаються жорсткі правила, порушивши які, можна опинитися не просто безробітним, а й буквально під охороною у власній каюті. Про це розповіла учасниця команди корабля Еллі Керр в одному зі своїх відео на YouTube.

Професійна танцюристка, яка працювала на лайнері Liberty of the Seas компанії Royal Caribbean, розповіла про те, що відбувається зі співробітниками, яких вирішують звільнити під час рейсу.

"Коли когось звільняють, охорона може чергувати просто біля дверей вашої каюти, щоб стежити за вами. З нього просто не спускають очей. Так, це дивно", — каже вона.

За її словами, звільнення не відбувається миттєво. Зазвичай людину тримають на борту до найближчої можливості висадити її на суші. Але доти вона фактично перебуває під наглядом.

На круїзах діє суворий кодекс поведінки. Наприклад, співробітникам заборонено вступати в інтимні стосунки з пасажирами, за це загрожує миттєве звільнення. Також легко втратити роботу через надмірне вживання алкоголю. Попри дешевизну напоїв на борту, персоналу заборонено бути на роботі в нетверезому стані, а тести на алкоголь можуть бути раптовими і проводитися вранці, коли багато хто ще "відпочиває" після веселої ночі.

За словами Еллі, на круїзах діє суворий кодекс поведінки Фото: YouTube

"Ці випадкові тести на алкоголь о 10 ранку дратують — адже ти все ще п'яний від минулої ночі", — написав один із робітників круїзного лайнера в коментарях.

Серед інших причин звільнення — агресія, домагання і, як пожартувала Еллі, "спроби влаштувати заколот". Після порушення правил людина може провести кілька днів фактично під вартою, доки не настане день зміни пасажирів і її офіційно не висадять із лайнера.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра долає 8 тисяч км заради роботи. 31-річна Кортні Ель Рефаї зі США живе у Швеції, але раз на місяць вона вирушає на батьківщину, щоб відпрацювати всього чотири зміни в каліфорнійській лікарні. Усе це заради вражаючої зарплати.

Також стало відомо, що чоловік виявився єдиним пасажиром на міжнародному рейсі. Коротке відео стало вірусним. Порожній салон літака викликав бурхливе обговорення стану міжнародних авіаперевезень.