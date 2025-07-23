"Не спускают глаз": что происходит с членами экипажа после увольнения на борту

Элли Керр рассказала, что уволенных сотрудников могут изолировать в каюте под охраной до следующей высадки. Такие меры применяются за нарушение строгих правил поведения на борту.

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Работа на круизных лайнерах нередко кажется мечтой: бесплатное жилье, еда, путешествия по миру и солидная зарплата. Однако за кулисами глянцевой жизни скрываются жесткие правила, нарушив которые, можно оказаться не просто безработным, но и буквально под охраной в собственной каюте. Об этом рассказала участница команды корабля Элли Керр в одном из своих видео на YouTube.

Профессиональная танцорка, трудившаяся на лайнере Liberty of the Seas компании Royal Caribbean, рассказала о том, что происходит с сотрудниками, которых решают уволить во время рейса.

"Когда кого-то увольняют, охрана может дежурить прямо у двери вашей каюты, чтобы следить за вами. С него просто не спускают глаз. Да, это странно", — говорит она.

По ее словам, увольнение не происходит мгновенно. Обычно человека держат на борту до ближайшей возможности высадить его на суше. Но до тех пор он фактически находится под наблюдением.

На круизах действует строгий кодекс поведения. Например, сотрудникам запрещено вступать в интимные отношения с пассажирами, за это грозит мгновенное увольнение. Также легко потерять работу из-за чрезмерного употребления алкоголя. Несмотря на дешевизну напитков на борту, персоналу запрещено быть на работе в нетрезвом состоянии, а тесты на алкоголь могут быть внезапными и проводиться утром, когда многие еще "отдыхают" после веселой ночи.

По словам Элли, на круизах действует строгий кодекс поведения Фото: YouTube

"Эти случайные тесты на алкоголь в 10 утра бесят — ведь ты все еще пьян с прошлой ночи", — написал один из рабочих круизного лайнера в комментариях.

Среди других причин увольнения — агрессия, домогательства и, как пошутила Элли, "попытки устроить мятеж". После нарушения правил человек может провести несколько дней фактически под стражей, пока не наступит день смены пассажиров и его официально не высадят с лайнера.

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