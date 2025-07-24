Секрети сканера: працівник аеропорту показав, що зазвичай знаходять у пасажирів (фото)

Робота служби безпеки аеропортів завжди відрізнялася особливою увагою до пасажирів та того, що вони з собою везуть. Один з працівників австралійського летовища розповів про особливості перевірки громадян і чому людям заборонено проносити на борт низку речей.

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Сам чоловік розповідає, що найчастіше перевіряє багаж і пасажирів на внутрішніх та міжнародних рейсах, повідомляє LADBible.

"Майте на увазі, я перевіряю лише ручну поклажу, а не багаж, який здається в багажне відділення, а також самих пасажирів", — пояснив він, додавши, що в різних країнах заходи безпеки можуть відрізнятися.

Згодом чоловік відповів на низку рутинних питань від зацікавлених користувачів. Коли в працівника аеропорту поцікавилися, чому під час огляду пасажирів вони дивляться на інтимну зону, коли люди проходять через сканер, то австралієць сказав, що працівники намагаються як візуально, так і за допомогою металодетектора виявити різні особисті та сторонні предмети.

"Зазвичай ми просто намагаємося визначити, чи не залишилось у вас нічого в кишенях, що може викликати спрацювання сканера, або ж дивимось, чи є на вас ремінь і який саме. Все просто й логічно, адже вас завжди просять зняти ремінь перед проходженням через сканер — адже метал викликає спрацювання", — констатував австралієць.

Він поділився тим, що найбільше конфіскують рідини, аерозолі й гази об'ємом понад 100 мл, адже такі розміри не дозволяється на міжнародних рейсах. При цьому він зазначив, що ніколи не знаходив заборонених речових у валізах.

Люди в аеропорту Фото: Unsplash

"Особисто я їх ніколи не бачив, і взагалі — нам до наркотиків байдуже. Хоч беріть із собою скільки хочете. Але якщо вас з ними впіймають — вас арештують, бо ми не навчені шукати саме це", — чесно розповів працівник служби безпеки аеропорту.

Серед курйозних знахідок у ручній поклажі пасажирів, які перевіряли в аеропорті, були предмети інтимного користування. Найчастіше, за словами австралійця, виявляли секс-іграшки та інші речі типу "пухнастих наручників", які одразу вилучаються в таких громадян.

Також працівники служби аеропорту стикалися з незвичними речами — як урни з прахом покійних родичів та декоративний посуд. Його перевіряють на предмет можливого пронесення вибухівки до літака, але після перевірки громадян відразу відпускають, якщо там не знайдено нічого незаконного.

"Іноді їх додатково перевіряють, бо деякі з них можуть виглядати подібно до вибухових пристроїв. Та й урни з прахом померлих — це не рідкість. Часто родини перевозять їх, щоб розвіяти прах у певному місці", — розповів чоловік..

Раніше Фокус розповідав про те, валізи яких кольорів не варто купувати. В компанії відзначили, що в разі наявності валізи цих кольорів варто прикріпити на неї якусь деталь для відсутності плутанини надалі.

Згодом стало відомо, що дівчину обшукали в аеропорту через несподівану причину. Молода мандрівниця стала об'єктом підвищеної уваги служби безпеки в аеропорту після того, як система сповіщення на рамці-металошукачі постійно реагувала на її одяг.