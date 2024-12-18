Забудьте про них: в авіакомпанії розповіли, валізи яких кольорів не варто купувати

В компанії відзначили, що в разі наявності валізи цих кольорів варто прикріпити на неї якусь деталь для відсутності плутанини в подальшому.

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Під час підготовки до подорожі зазвичай необхідно вирішити багато питань: придбати квитки, зібрати речі та купити валізу. В процесі покупки останньої багато хто звертає увагу на матеріал та ціну, а колір обирає за власним уподобанням. Представники однієї з бюджетних авіакомпаній розповіли, що чому не варто купувати дорожню сумку певних кольорів і як це може розв'язати проблему втрати багажу.

В компанії відзначили, що найпоширенішими кольорами валізи є сірий, синій та чорний, через що пасажирам важко знайти свій. Якщо у багажу немає жодних відмінних рис, його можуть вкрасти або прийняти за чужий. Тому авіакомпанія рекомендує туристам взагалі уникати цих кольорів або додати до них відмінну рису, яка виділятиме їх серед інших.

"Зробіть так, щоб вам було легше помітити ваш зареєстрований багаж на стрічці видачі багажу, особливо якщо ваш багаж чорного, темно-синього або сірого кольору (як 99,9% населення). Прикріпіть до ручки кольорову багажну бирку або стрічку, щоб не виникло плутанини після прибуття", — додали в компанії.

Загалом мандрівникам рекомендується уникати чорного кольору. Багато людей подорожують із чорними валізами на колесах, тому ідентифікація таких речей займає дуже багато часу, адже відрізнити їх дуже важко.

Якщо туристи хочуть здати свою валізу у багаж, то варто звертати увагу на матеріал валізи. Під час транспортування у вантажному відсіку менш тривкі можуть зламатись.

Слід зазначити, що деякі речі не варто брати з собою під час перельоту. Їх може вилучити служба безпеки аеропорту при проходженні перевірки багажу.

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