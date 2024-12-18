Забудьте о них: в авиакомпании рассказали, чемоданы каких цветов не стоит покупать

В компании отметили, что в случае наличия чемодана этих цветов стоит прикрепить на него какую-то деталь для отсутствия путаницы в дальнейшем.

Related video

Во время подготовки к путешествию обычно необходимо решить много вопросов: приобрести билеты, собрать вещи и купить чемодан. При покупке последнего многие обращают внимание на материал и цену, а цвет выбирают по собственным предпочтениям. Представители одной из бюджетных авиакомпаний рассказали, почему не стоит покупать дорожную сумку определенных цветов и как это может решить проблему потери багажа при перелете.

В компании отметили, что самыми распространенными цветами чемодана являются серый, синий и черный, из-за чего пассажирам трудно найти свой. Если у багажа нет никаких отличительных черт, его могут украсть или принять за чужой. Поэтому авиакомпания рекомендует туристам вообще избегать этих цветов или добавить к ним отличительную черту, которая будет выделять их среди других.

"Сделайте так, чтобы вам было легче заметить ваш зарегистрированный багаж на ленте выдачи багажа, особенно если ваш багаж черного, темно-синего или серого цвета (как 99,9% населения). Прикрепите к ручке цветную багажную бирку или ленту, чтобы не возникло путаницы по прибытии", — добавили в компании.

В общем путешественникам рекомендуется избегать черного цвета. Многие люди путешествуют с черными чемоданами на колесах, поэтому идентификация таких вещей занимает очень много времени, ведь отличить их очень трудно.

Если туристы хотят сдать свой чемодан в багаж, то стоит обращать внимание на материал чемодана. При транспортировке в грузовом отсеке менее прочные могут сломаться.

Следует отметить, что некоторые вещи не стоит брать с собой во время перелета. Их может изъять служба безопасности аэропорта при прохождении проверки багажа.

Ранее Фокус также рассказывал, как будут праздновать Рождество и Новый год в Украине в этом году. Действующим законодательством предусмотрено особое регулирование праздничных дней во время действия военного положения.