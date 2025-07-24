Секреты сканера: работник аэропорта показал, что обычно находят у пассажиров (фото)

Работа службы безопасности аэропортов всегда отличалась особым вниманием к пассажирам и тому, что они с собой везут. Один из работников австралийского аэропорта рассказал об особенностях проверки граждан и почему людям запрещено проносить на борт ряд вещей.

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Сам мужчина рассказывает, что чаще всего проверяет багаж и пассажиров на внутренних и международных рейсах, сообщает LADBible.

"Имейте в виду, я проверяю только ручную кладь, а не багаж, который сдается в багажное отделение, а также самих пассажиров", — пояснил он, добавив, что в разных странах меры безопасности могут отличаться.

Впоследствии мужчина ответил на ряд рутинных вопросов от заинтересованных пользователей. Когда у работника аэропорта поинтересовались, почему при досмотре пассажиров они смотрят на интимную зону, когда люди проходят через сканер, то австралиец сказал, что работники пытаются как визуально, так и с помощью металлодетектора выявить различные личные и посторонние предметы.

"Обычно мы просто пытаемся определить, не осталось ли у вас ничего в карманах, что может вызвать срабатывание сканера, или же смотрим, есть ли на вас ремень и какой именно. Все просто и логично, ведь вас всегда просят снять ремень перед прохождением через сканер — ведь металл вызывает срабатывание", — констатировал австралиец.

Он поделился тем, что больше всего конфискуют жидкости, аэрозоли и газы объемом более 100 мл, ведь такие размеры не разрешается на международных рейсах. При этом он отметил, что никогда не находил запрещенных вещественных в чемоданах.

Люди в аэропорту Фото: Unsplash

"Лично я их никогда не видел, и вообще — нам к наркотикам безразлично. Хоть берите с собой сколько хотите. Но если вас с ними поймают — вас арестуют, потому что мы не обучены искать именно это", — честно рассказал работник службы безопасности аэропорта.

Среди курьезных находок в ручной клади пассажиров, которые проверяли в аэропорту, были предметы интимного пользования. Чаще всего, по словам австралийца, обнаруживали секс-игрушки и другие вещи типа "пушистых наручников", которые сразу изымаются у таких граждан.

Также работники службы аэропорта сталкивались с необычными вещами — как урны с прахом покойных родственников и декоративная посуда. Ее проверяют на предмет возможного проноса взрывчатки в самолет, но после проверки граждан сразу отпускают, если там не найдено ничего незаконного.

"Иногда их дополнительно проверяют, потому что некоторые из них могут выглядеть подобно взрывным устройствам. И урны с прахом умерших — это не редкость. Часто семьи перевозят их, чтобы развеять прах в определенном месте", — рассказал мужчина.

Ранее Фокус рассказывал о том, чемоданы каких цветов не стоит покупать. В компании отметили, что в случае наличия чемодана этих цветов стоит прикрепить на него какую-то деталь для отсутствия путаницы в дальнейшем.

Впоследствии стало известно, что девушку обыскали в аэропорту по неожиданной причине. Молодая путешественница стала объектом повышенного внимания службы безопасности в аэропорту после того, как система оповещения на рамке-металлоискателе постоянно реагировала на ее одежду.