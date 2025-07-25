"Мала рацію": жінка влаштувала скандал у салоні краси через "експертність" стилістки

Одна жінка запланувала сходити до стилістки, щоби зміни свою засічку після тривалого відрощування. Однак коли вона побачила, як перукарка робить свою роботу та як планує підстригти героїню історії, то та вставала та вийшла з салону.

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Жінка розповідає, що встала з крісла перукаря, бо не хотіла бачити, як їй "різатимуть волосся по-живому", йдеться в одному з дописів на Reddit.

Вона пояснила, що прийшла на суху стрижку після вирівнювання кучерів, оскільки їй раніше часто псували зачіску через неправильний підхід до кучерявого волосся.

"Я чітко пояснила, що хочу бачити. Але коли вона зібралася зрізати шари, то піднесла ножиці на рівень підборіддя — це десь на 10–12 см вище тієї довжини, про яку я просила. Я інстинктивно відсмикнула голову, і волосся вислизнуло з її пальців", — написала жінка.

Героїня історії вказує, що перукарка здивувалася через поведінку. Вона перепросила у стилістки та додала, що запанікувала через попередній досвід із поганими стрижками, і, можливо, її реакція була різкою.

Жінка була шокована намірами перукарки Фото: Pexels

Та подальша поведінка стилістки зробила їй настільки некомфортно, що вона не змогла залишитися і продовжити процедуру. За словами оповідачки, перукарка почала наполягати, що "вона знає, як матиме кращий вигляд", і нагадувала, що вона "експертка".

"Я сказала, що не хотіла її образити, але вона просто не зупинялася, повторюючи, що за всю її кар’єру ніхто так не поводився", — написала жінка, додавши, що не витримала та просила не давати ніяких "експертних" порад і не хоче втрачати ще 5 см довжини.

Зрештою, непорозуміння переросло у конфлікт, адже героїня історії хотіла зберегти кучеряве волосся та його довжину, а перукарка, на її думку, геть не чула її.

"Її реакція була надзвичайно різкою, вона сказала, що я поводжуся абсолютно неприйнятно. Навіть порадила мені навчитися поводитися в салоні, але точно знаю, що мала рацію", — переповідає героїня історії.

Після цього жінка вирішила піти, не платячи за послугу. В кінці допису вона зізналася, що ситуація спричинила цілу сцену, і тепер вона починає сумніватися, чи правильно вчинила.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту жінки, більшість підтримали її поведінку і засудила поведінку стилістки. Деякі юзери нагадали, що засічка — це "довіра та увага" між клієнтом і перукарем, і засічку тре робити, виходячи від бажань того, хто сидить у кріслі.

Найбільше користувачі підтримали наступні репліки:

"Молодець, що постояла за себе. 15 см — це занадто!"

"Ми платимо за їхній досвід, але вони також мають виконувати те, що ми просимо, а не нав’язувати своє бачення";

"Один негативний відгук точно приверне їхню увагу. Це змусить їх серйозно ставитися до клієнтів і виконувати вказівки";

"Якщо стилістка каже, що знає як краще, то чому сама собі не робить засічку?";

"От тому я ходжу до одного перукаря вже роками. Вона знає, що і як треба підтригти, і що мені пасуватиме".

Раніше Фокус повідомляв, що 108-річну жінку визнано найстарішою перукаркою у світі. Жінка на свій вік досить жвава, коли їй було 70, її обрали факелоносцем на Олімпіаді в Токіо в 2021 році.

Згодом стало відомо, як змінився чоловік після першої стрижки за два роки. Мешканець американського штату Північна Кароліна відрощував волосся, та все ж наважився змінили свою засічку.