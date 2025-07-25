"Была права": женщина устроила скандал в салоне красоты из-за "экспертности" стилистки

Одна женщина запланировала сходить к стилисту, чтобы изменить свою засечку после длительного отращивания. Однако когда она увидела, как парикмахер делает свою работу и как планирует подстричь героиню истории, то та встала и вышла из салона.

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Женщина рассказывает, что встала с кресла парикмахера, потому что не хотела видеть, как ей "будут резать волосы по-живому", говорится в одном из сообщений на Reddit.

Она объяснила, что пришла на сухую стрижку после выравнивания кудрей, поскольку ей раньше часто портили прическу из-за неправильного подхода к вьющимся волосам.

"Я четко объяснила, что хочу видеть. Но когда она собралась срезать слои, то поднесла ножницы на уровень подбородка — это где-то на 10-12 см выше той длины, о которой я просила. Я инстинктивно отдернула голову, и волосы выскользнули из ее пальцев", — написала женщина.

Героиня истории указывает, что парикмахерша удивилась из-за поведения. Она извинилась у стилистки и добавила, что запаниковала из-за предыдущего опыта с плохими стрижками, и, возможно, ее реакция была резкой.

Женщина была шокирована намерениями парикмахерши Фото: Pexels

Но дальнейшее поведение стилистки сделало ей настолько некомфортно, что она не смогла остаться и продолжить процедуру. По словам рассказчицы, парикмахерша начала настаивать, что "она знает, как будет выглядеть лучше", и напоминала, что она "эксперт".

"Я сказала, что не хотела ее обидеть, но она просто не останавливалась, повторяя, что за всю ее карьеру никто так не вел себя", — написала женщина, добавив, что не выдержала и просила не давать никаких "экспертных" советов и не хочет терять еще 5 см длины.

В конце концов, недоразумение переросло в конфликт, ведь героиня истории хотела сохранить кудрявые волосы и их длину, а парикмахер, по ее мнению, совсем не слышала ее.

"Ее реакция была чрезвычайно резкой, она сказала, что я веду себя совершенно неприемлемо. Даже посоветовала мне научиться вести себя в салоне, но точно знаю, что была права", — рассказывает героиня истории.

После этого женщина решила уйти, не платя за услугу. В конце сообщения она призналась, что ситуация вызвала целую сцену, и теперь она начинает сомневаться, правильно ли поступила.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту женщины, большинство поддержали ее поведение и осудили поведение стилистки. Некоторые юзеры напомнили, что засечка — это "доверие и внимание" между клиентом и парикмахером, и засечку надо делать, исходя от желаний того, кто сидит в кресле.

Больше всего пользователи поддержали следующие реплики:

"Молодец, что постояла за себя. 15 см — это слишком!"

"Мы платим за их опыт, но они также должны выполнять то, что мы просим, а не навязывать свое видение";

"Один негативный отзыв точно привлечет их внимание. Это заставит их серьезно относиться к клиентам и выполнять указания";

"Если стилистка говорит, что знает как лучше, то почему сама себе не делает засечку?";

"Вот поэтому я хожу к одному парикмахеру уже годами. Она знает, что и как надо поддержать, и что мне подойдет".

Ранее Фокус сообщал, что 108-летняя женщина признана самой старой парикмахершей в мире. Женщина на свой возраст довольно бойкая, когда ей было 70, ее выбрали факелоносцем на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Впоследствии стало известно, как изменился мужчина после первой стрижки за два года. Житель американского штата Северная Каролина отращивал волосы, но все же решился изменили свою засечку.