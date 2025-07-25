Турист знайшов найнезвичніший секонд-генд світу: довелося лізти через "гори одягу" (фото)

26-річний австралієць Стюард Кірквуд вирішив наприкінці своєї двотижневої поїздки відвідати ринок Чо Донг Так (Chợ Đông Tác) у столиці В'єтнаму. Загалом у світі ця локація відома як найбільший секонд-генд у світі, але чоловік не був готовий побачити величезну гору одягу та речей.

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За словами австралійця, він буквально був змушений пробиратися через величезну купу, аби дістатися до потрібного місця, розповів Стюард у своєму відео в Instagram.

Ролик чоловіка став популярним у соцмережах — набрав 3.7 млн переглядів у Instagram та майже 1 млн у Tiktok. Він відвідав ринок 4 березня, але опублікував відео 13 липня.

Ззовні ринок виглядав цілком звичайно, але всередині Стюарт побачив нескінченні коридори, заставлені рядами та горами одягу до самої стелі. Покупцям подекуди доводиться буквально залазити на купи речей, щоб дістатись до вигідної покупки.

"Це було наче повзати по чиєсь пральній катастрофі. Моя голова майже торкалася стелі, коли я пробирався через ці купи одягу. Кількість вживаних речей була просто шалена. Я не очікував, що це буде настільки масштабно", — розповів Стюарт порталу What’s The Jam.

У підсумку він придбав одну джинсову куртку, одну сіру футболку та два піджаки. Хоча Стюарт зауважив неприємний запах, він підкреслив, що не бачив ані комах, ані гризунів.

Реакція соцмереж

У коментарях до роликів Стюарда, користувачі висловлювали різні думки про побачене. Одні говорили про антисанітарію, тоді як другі — про неймовірну кількість речей.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Мій мозок кричить: шкірні хвороби та проблеми з диханням"

"Цікаво, скільки там живе тарганів і щурів?";

"У мене тривожно заграли всі відчуття пожежної небезпеки";

"Якщо копнути глибше, здається, можна знайти когось, хто там приміряє речі";

"Ось чому швидка мода має зникнути".

Раніше Фокус повідомляв, які хвороби можна "купити" разом із ношеним одягом. У гонитві за ексклюзивом варто не забувати про підводні камені такого шопінгу, бо ношений одяг має свої "бонуси".

Згодом стало відомо, що чоловік заробляє на секонд-генді щорічно $80 тисяч. Крістофер Кідні твердо переконаний, що випадковий похід до секонд-хенду може перетворитися на джерело додаткового доходу, якщо підходити до пошуку речей професійно та з азартом.