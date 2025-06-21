Секонд-хенд: які хвороби можна "купити" разом із ношеним одягом

Останніми роками попит на секонд-хенд і вінтажний одяг різко зріс. І справа не тільки в тому, що в таких магазинах товар дешевший, а й у бажанні знайти брендові або ексклюзивні речі для створення нетривіальних образів. Однак у гонитві за ексклюзивом не варто забувати і про підводні камені такого шопінгу. Ношений одяг має свої "бонуси", які варто враховувати.

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Як відомо, одяг, особливо той, який раніше вже хтось носив, вбирає в себе мікроби, грибки і віруси з тіла свого господаря.

За недостатньої дезінфекції речей перед продажем і після купівлі вся ця фауна може перейти у спадок новим власникам.

Речі із секонд-хенду: невидимий букет із мікробів і бактерій

Зокрема, на ношених речах можуть бути присутніми бактерії Staphylococcus, що спричиняють стафілококові інфекції, Streptococcus (бактерії, які стоять за стрептококом А), грибки, такі як Candida (вид дріжджів, що спричиняє молочницю) та віруси. Серед останніх, наприклад, — вірус папіломи людини.

Не виключена і наявність у ношеному одязі мікробів на кшталт Staphylococcus aureus (спричиняє інфекції шкіри та крові), сальмонели, бактерії E coli, норовірусу та ротавірусу (викликають гарячку, блювоту та діарею), а також грибків, здатних спричиняти мікоз і стригучий лишай.

Дослідження одягу із секонд-хенду, який продавали на ринку в Пакистані, виявило Bacillus subtilus і Staphylococcus aureus у багатьох взятих зразках. Ці бактерії можуть викликати інфекції шкіри та крові. Також виявлено паразитів, що провокують такі інфекції шкіри, як дерматит і короста.

Ношений одяг може зберігати сліди колишніх господарів і потребує дезінфекції Фото: YouTube

Варто пам'ятати, що мікроби шкіри можуть жити на амінокислотах у поті, а також на сальній олії, що виділяється волосяними фолікулами, і білках клітин шкіри, які всі відкладаються на одязі, коли ми його носимо.

Багато патогенних мікробів, як-от E coli, Staphylococcus aureus і Streptococcus pyogenes, здатні виживати на одязі протягом місяців за кімнатної температури. Мікроби на одязі з бавовни або змішаних волокон залишалися живими до 90 днів. Але на тканинах з поліестеру ці мікроби жили до 200 днів. Більшість видів бактерій краще виживали в тканинах за високої вологості повітря. Це свідчить про те, що для мінімізації росту мікробів одяг слід зберігати в сухому середовищі.

Хоча складно сказати, наскільки великий ризик зараження хворобою через старий одяг (оскільки на сьогодні не проводилося жодного дослідження), люди з ослабленим імунітетом схильні до найбільшого ризику. Їм слід особливо ретельно обробляти старий одяг після купівлі.

Як правильно прати вживаний одяг

Більшості мікробів потрібна вода для росту. Ділянки шкіри, які найчастіше потіють, а це пахви, ступні та ділянки геніталій, як правило, мають найбільшу кількість і найрізноманітніші види мікробів. Тканина, яка стикалася з цими ділянками, буде найбільш забрудненою. Поряд із тілесними рідинами одяг також може бути забруднений слідами залишків їжі, що є потенційним джерелом зростання будь-яких присутніх бактерій або грибків.

Ось чому прання вживаного одягу таке важливе для запобігання росту мікробів і зниження ризику зараження. Одне дослідження вживаного одягу, зараженого паразитом корости, навіть показало, що прання одягу знищило всіх присутніх паразитів.

Рекомендується прати нещодавно куплений секонд-хенд одяг із мийним засобом за температури близько 60 °C. Це не тільки позбавить речі бруду і специфічного запаху, а й видалить мікроби та патогени.

Холодна вода не допоможе позбутися патогенів в одязі. Тому, якщо прання при високій температурі неможливе, використовуйте дезінфікуючий засіб для прання, щоб убити всі наявні мікроби.

Одяг із секонд-хенду вперше краще прати окремо Фото: furnishhome

Речі із секонд-хенду вперше потрібно прати окремо від звичайної білизни, щоб зменшити перехресне забруднення одягу. Замочування секонд-хенду в окремій мисці з гарячою (не киплячою) водою з антибактеріальним мийним засобом на дві-три години має знищити всі наявні патогени. Після цього їх можна випрати у звичайній машинці.

Остаточно позбутися всіх шкідливих бактерій і мікробів після прання допоможе прасування речей або обробка їх гарячою парою (не нижче 60 °C, якщо дозволяє тканина). Висока температура знищує бактерії, віруси та яйця паразитів.

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