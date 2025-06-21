Секонд-хенд: какие болезни можно "купить" вместе с ношеной одеждой

В последние годы спрос на секонд-хенд и винтажную одежду резко возрос. И дело не только в том, что в таких магазинах товар дешевле, но и в желании найти брендовые или эксклюзивные вещи для создания нетривиальных образов. Однако в погоне за эксклюзивом не стоит забывать и о подводных камнях такого шопинга. Ношеная одежда имеет свои "бонусы", которые стоит учитывать.

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Как известно, одежда, особенно та, которую раньше уже кто-то носил, вбирает в себя микробы, грибки и вирусы с тела своего хозяина.

При недостаточной дезинфекции вещей перед продажей и после покупки вся эта фауна может перейти в наследство новым владельцам.

Вещи из секонд-хенда: невидимый букет из микробов и бактерий

В частности, на ношеных вещах могут присутствовать бактерии Staphylococcus, которые вызывают стафилококковые инфекции, Streptococcus (бактерии, стоящие за стрептококком А), грибки, такие как Candida (вид дрожжей, вызывающий молочницу) и вирусы. Среди последних, например, — вирус папилломы человека.

Не исключено и наличие в ношенной одежде микробов вроде Staphylococcus aureus (вызывающий инфекции кожи и крови), сальмонеллы, бактерии E coli, норовируса и ротавируса (вызывающие лихорадку, рвоту и диарею), а также грибков, способных вызывать микоз и стригущий лишай.

Исследование одежды из секонд-хенда, которая продавалась на рынке в Пакистане, выявило Bacillus subtilus и Staphylococcus aureus во многих взятых образцах. Эти бактерии могут вызывать инфекции кожи и крови. Также обнаружены паразиты, провоцирующие такие инфекции кожи, как дерматит и чесотка.

Ношеная одежда может хранить следы бывших хозяев и нуждается в дезинфекции Фото: YouTube

Стоит помнить, что микробы кожи могут жить на аминокислотах в поте, а также на сальном масле, выделяемом волосяными фолликулами,и белках клеток кожи, которые все откладываются на одежде, когда мы ее носим.

Многие патогенные микробы, такие как E coli, Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes, способны выживать на одежде в течение месяцев при комнатной температуре. Микробы на одежде из хлопка или смешанных волокон оставались живыми до 90 дней. Но на тканях из полиэстера эти микробы жили до 200 дней. Большинство видов бактерий лучше выживали в тканях при высокой влажности воздуха. Это говорит о том, что для минимизации роста микробов одежду следует хранить в сухой среде.

Хотя сложно сказать, насколько велик риск заражения болезнью через подержанную одежду (поскольку на сегодняшний день не проводилось ни одного исследования), люди с ослабленным иммунитетом подвержены наибольшему риску. Им следует особенно тщательно обрабатывать подержанную одежду после покупки.

Как правильно стирать подержанную одежду

Большинству микробов нужна вода для роста. Участки кожи, которые чаще всего потеют, а это подмышки, ступни и области гениталий, как правило, имеют наибольшее количество и самые разнообразные виды микробов. Ткань, которая соприкасалась с этими участками, будет наиболее загрязненной. Наряду с телесными жидкостями одежда также может быть загрязнена следами остатков пищи, что является потенциальным источником роста любых присутствующих бактерий или грибков.

Вот почему стирка подержанной одежды так важна для предотвращения роста микробов и снижения риска заражения. Одно исследование подержанной одежды, зараженной паразитом чесотки, даже показало, что стирка одежды уничтожила всех присутствующих паразитов.

Рекомендуется стирать недавно купленную секонд-хенд одежду с моющим средством при температуре около 60 °C. Это не только избавит вещи от грязи и специфического запаха, но и удалит микробы и патогены.

Холодная вода не поможет избавиться от патогенов в одежде. Поэтому, если стирка при высокой температуре невозможна, используйте дезинфицирующее средство для стирки, чтобы убить все имеющиеся микробы.

Одежду из секонд-хенда в первый раз лучше стирать отдельно Фото: furnishhome

Вещи из секонд-хенда в первый раз нужно стирать отдельно от обычного белья, чтобы уменьшить перекрестное загрязнение одежды. Замачивание секонд-хенда в отдельной миске с горячей (не кипящей) водой с антибактериальным моющим средством на два-три часа должно уничтожить все имеющиеся патогены. После этого их можно постирать в обычной машинке.

Окончательно избавиться от всех вредоносных бактерий и микробов после стирки поможет глажка вещей или обработка их горячим паром (не ниже 60 °C, если позволяет ткань). Высокая температура уничтожает бактерии, вирусы и яйца паразитов.

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