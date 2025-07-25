Турист нашел самый необычный секонд-генд мира: пришлось лезть через "горы одежды" (фото)

26-летний австралиец Стюард Кирквуд решил в конце своей двухнедельной поездки посетить рынок Чо Донг Так (Chợ Đông Tác) в столице Вьетнама. В целом в мире эта локация известна как самый большой секонд-генд в мире, но мужчина не был готов увидеть огромную гору одежды и вещей.

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По словам австралийца, он буквально был вынужден пробираться через огромную кучу, чтобы добраться до нужного места, рассказал Стюард в своем видео в Instagram.

Ролик мужчины стал популярным в соцсетях — набрал 3.7 млн просмотров в Instagram и почти 1 млн в Tiktok. Он посетил рынок 4 марта, но опубликовал видео 13 июля.

Снаружи рынок выглядел вполне обычно, но внутри Стюарт увидел бесконечные коридоры, заставленные рядами и горами одежды до самого потолка. Покупателям иногда приходится буквально залезать на кучи вещей, чтобы добраться до выгодной покупки.

"Это было как ползать по чьей-то стиральной катастрофе. Моя голова почти касалась потолка, когда я пробирался через эти кучи одежды. Количество подержанных вещей было просто безумное. Я не ожидал, что это будет настолько масштабно", — рассказал Стюарт порталу What's The Jam.

В итоге он приобрел одну джинсовую куртку, одну серую футболку и два пиджака. Хотя Стюарт заметил неприятный запах, он подчеркнул, что не видел ни насекомых, ни грызунов.

Реакция соцсетей

В комментариях к роликам Стюарда, пользователи высказывали разные мнения об увиденном. Одни говорили об антисанитарии, тогда как вторые — о невероятном количестве вещей.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Мой мозг кричит: кожные болезни и проблемы с дыханием"

"Интересно, сколько там живет тараканов и крыс?";

"У меня тревожно заиграли все ощущения пожарной опасности";

"Если копнуть глубже, кажется, можно найти кого-то, кто там примеряет вещи";

"Вот почему быстрая мода должна исчезнуть".

Ранее Фокус сообщал, какие болезни можно "купить" вместе с ношеной одеждой. В погоне за эксклюзивом стоит не забывать о подводных камнях такого шопинга, потому что ношеная одежда имеет свои "бонусы".

Впоследствии стало известно, что мужчина зарабатывает на секонд-хенде ежегодно $80 тысяч. Кристофер Кидни твердо убежден, что случайный поход в секонд-хенд может превратиться в источник дополнительного дохода, если подходить к поиску вещей профессионально и с азартом.