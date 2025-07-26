Вивалювався з тачки: на Черкащині спіймали гігантського товстолоба (відео)

Рибалка в Україні спіймав товстолоба, який вразив мережу дивовижними розмірами. Рибину розмістили у садову тачку і міцний чоловік ледь штовхав її вперед.

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Гігантський улов спіймали у Черкаській області, розповіли на сторінці Facebook порталу OBOZ. Відео завірусилось у мережі, а люди у коментарях припустили, що вага товстолоба — ледь не сотня кілограмів.

У дописі вказується, що відео опублікував користувач TikTok з ніком user4627245152349. По центру кадру стоїть чоловік стрункої статури, якого оператор називає "Сашуня". Чоловік тримає перед собою садову тачку, у якій лежить товстолоб. Рибина займає весь об'єм тачки, а хвіст не поміщається та вивалюється назовні. Тим часом "Сашуня" ледь штовхає тачку вперед, а поруч стоять дві жінки: оператор пояснив, що це свідки рекордного улову. Чути, що рибину спіймали у місті Городище Черкаської області.

"Поїхали, Сашуню. Оце нам Городище запалює!" — говорить голос на відео.

Допис у Facebook зібрав майже 300 вподобайок та з десяток коментарів, у яких люди намагались вгадати вагу рибини. При цьому бачимо, що товстолоб вивалювався з тачки, а цей садовий інвентар має орієнтовну довжину близько 100 см (вказано в інтернет-магазинах), об'єм 90-170 л і вантажопідйомність від 100 кг. Один з коментаторів припустив, що товстолоб може важити 70 кг, інші жартівливо припускали, що рибину такого розміру можна їсти цілий рік.

Риболовля в Україні - скільки важив товстослоб Фото: Скриншот

Риболовля в Україні — деталі

Товстолобик — прісноводний рід риб, який належить до роду коропових. В Україні найбільш поширені два види — білий товстолобик (срібний короп) та строкатий товстолобик. У мережі можна відшукати дані про рекордні розміри деяких трофеїв українських рибалок. Наприклад, весною 2025 на Тернопільщині спіймали товстолоба вагою 25 кг, написали на порталі "Тернопільська липа". Тоді ж зафіксували ще один рекорд у Рівненській області — про рибину на 20 кг, повідомив "Телеграф". Тим часом на порталі wired2fish заявили, що рибалка в Оклахомі 26 квітня 2025 року виловив товстолоба вагою 54 кг і довжиною близько 150 см.

Зазначимо, 24 липня Фокус писав про рекорд риболовлі в Україні — про успіх рибалки з Тернополя. На фото з соцмереж бачимо чоловіка, який вполював величезного сома. "Герой дня" витягнув з води рибину вагою 32 кг і довжиною майже 2 м.

Нагадуємо, у червні на порталі NTK розповіли про дивовижний улов рибалки з Німеччини, який витягнув істоту, схожу на інопланетянина. Крім того, вдала риболовля відбулась у польського рибалки, який зловив 100-кілограмового сома.