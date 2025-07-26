Вываливался из тачки: в Черкасской области поймали гигантского толстолоба (видео)

Рыбак в Украине поймал толстолоба, который поразил сеть удивительными размерами. Рыбину разместили в садовую тачку и крепкий мужчина едва толкал ее вперед.

Related video

Гигантский улов поймали в Черкасской области, рассказали на странице Facebook портала OBOZ. Видео завирусилось в сети, а люди в комментариях предположили, что вес толстолоба — чуть ли не сотня килограммов.

В заметке указывается, что видео опубликовал пользователь TikTok с ником user4627245152349. По центру кадра стоит мужчина стройного телосложения, которого оператор называет "Сашуня". Мужчина держит перед собой садовую тачку, в которой лежит толстолоб. Рыбина занимает весь объем тачки, а хвост не помещается и вываливается наружу. Тем временем "Сашуня" едва толкает тачку вперед, а рядом стоят две женщины: оператор объяснил, что это свидетели рекордного улова. Слышно, что рыбу поймали в городе Городище Черкасской области.

"Поехали, Сашуня. Вот это нам Городище зажигает!" — говорит голос на видео.

Сообщение в Facebook собрало почти 300 лайков и с десяток комментариев, в которых люди пытались угадать вес рыбы. При этом видим, что толстолоб вываливался из тачки, а этот садовый инвентарь имеет ориентировочную длину около 100 см (указано в интернет-магазинах), объем 90-170 л и грузоподъемность от 100 кг. Один из комментаторов предположил, что толстолоб может весить 70 кг, другие шутливо предпожили, что рыбину такого размера можно есть круглый год.

Рыбалка в Украине — сколько весил толстолобик — сколько весил толстолобик Фото: Скриншот

Рыбалка в Украине — детали

Толстолобик — пресноводный род рыб, который относится к роду карповых. В Украине наиболее распространены два вида — белый толстолобик (серебряный карп) и пестрый толстолобик. В сети можно отыскать данные о рекордных размерах некоторых трофеев украинских рыбаков. Например, весной 2025 года на Тернопольщине поймали толстолоба весом 25 кг, написали на портале "Тернопольская липа". Тогда же зафиксировали еще один рекорд в Ровенской области — о рыбине на 20 кг, сообщил "Телеграф". Тем временем на портале wired2fish заявили, что рыбак в Оклахоме 26 апреля 2025 года выловил толстолоба весом 54 кг и длиной около 150 см.

Отметим, 24 июля Фокус писал о рекорде рыбалки в Украине — об успехе рыбака из Тернополя. На фото из соцсетей видим мужчину, который поймал огромного сома. "Герой дня" вытащил из воды рыбу весом 32 кг и длиной почти 2 м.

Напоминаем, в июне на портале NTK рассказали об удивительном улове рыбака из Германии, который вытащил существо, похожее на инопланетянина. Кроме того, удачная рыбалка состоялась у польского рыбака, который поймал 100-килограммового сома.