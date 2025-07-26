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МирФан

Вываливался из тачки: в Черкасской области поймали гигантского толстолоба (видео)

Украинский рыбак хвастался хорошим уловом и показал толстолоба весом в полсотни килограммов, рассказал OBOZ
Черкасчанин во время рыбалки вытащил большую рыбу (иллюстративное фото) | Фото: Unsplash

Рыбак в Украине поймал толстолоба, который поразил сеть удивительными размерами. Рыбину разместили в садовую тачку и крепкий мужчина едва толкал ее вперед.

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Гигантский улов поймали в Черкасской области, рассказали на странице Facebook портала OBOZ. Видео завирусилось в сети, а люди в комментариях предположили, что вес толстолоба — чуть ли не сотня килограммов.

В заметке указывается, что видео опубликовал пользователь TikTok с ником user4627245152349. По центру кадра стоит мужчина стройного телосложения, которого оператор называет "Сашуня". Мужчина держит перед собой садовую тачку, в которой лежит толстолоб. Рыбина занимает весь объем тачки, а хвост не помещается и вываливается наружу. Тем временем "Сашуня" едва толкает тачку вперед, а рядом стоят две женщины: оператор объяснил, что это свидетели рекордного улова. Слышно, что рыбу поймали в городе Городище Черкасской области.

"Поехали, Сашуня. Вот это нам Городище зажигает!" — говорит голос на видео.

Сообщение в Facebook собрало почти 300 лайков и с десяток комментариев, в которых люди пытались угадать вес рыбы. При этом видим, что толстолоб вываливался из тачки, а этот садовый инвентарь имеет ориентировочную длину около 100 см (указано в интернет-магазинах), объем 90-170 л и грузоподъемность от 100 кг. Один из комментаторов предположил, что толстолоб может весить 70 кг, другие шутливо предпожили, что рыбину такого размера можно есть круглый год.

Люди предположили, что толстолоб весил 70 кг
Рыбалка в Украине — сколько весил толстолобик — сколько весил толстолобик
Фото: Скриншот

Рыбалка в Украине — детали

Толстолобик — пресноводный род рыб, который относится к роду карповых. В Украине наиболее распространены два вида — белый толстолобик (серебряный карп) и пестрый толстолобик. В сети можно отыскать данные о рекордных размерах некоторых трофеев украинских рыбаков. Например, весной 2025 года на Тернопольщине поймали толстолоба весом 25 кг, написали на портале "Тернопольская липа". Тогда же зафиксировали еще один рекорд в Ровенской области — о рыбине на 20 кг, сообщил "Телеграф". Тем временем на портале wired2fish заявили, что рыбак в Оклахоме 26 апреля 2025 года выловил толстолоба весом 54 кг и длиной около 150 см.

Отметим, 24 июля Фокус писал о рекорде рыбалки в Украине — об успехе рыбака из Тернополя. На фото из соцсетей видим мужчину, который поймал огромного сома. "Герой дня" вытащил из воды рыбу весом 32 кг и длиной почти 2 м.

Напоминаем, в июне на портале NTK рассказали об удивительном улове рыбака из Германии, который вытащил существо, похожее на инопланетянина. Кроме того, удачная рыбалка состоялась у польского рыбака, который поймал 100-килограммового сома.