Поліція перекрила одну з ключових доріг через вишню: що сталося (фото)

Поліція американського округу Дуглас (штат Вашингтон) перекрила одну з найбільших доріг, якою користуються місцеві. Причиною тому стало "липке та небезпечне" шосе після того, як раніше тут перекинулася вантажівка з черешнями.

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За даними правоохоронців, аварія сталася на перетині двох найбільш доріг округу та кільцевої розв'язки, йдеться у повідомленні шерифів.

Поліцейські відзначають, що дорога перетворилася на "вишневий" безлад після аварії на розв'язці доріг. Причиною тому став той факт, що велика вантажівка перекинулася й висипала весь вантаж вишень прямо на проїжджу частину.

Фура перекинулася пожвавленій частині траси Фото: Facebook

Згодом стало відомо, що рух в обидві сторони було перекрито, поки рятувальні служби й комунальники прибирали пошкоджену вантажівку та розчавлені ягоди з асфальту.

"Дякуємо всім, хто уникнув цієї ділянки під час очищення дороги", — йдеться в офіційному оновленні.

Станом на вівторок, 29 липня, поліція поновила рух дорогою. Наразі правоохоронці допитують водія вантажівки, яка опинилася в ДТП і вирішуватимуть, чи є в цій справі ознаки правопорушення.

Раніше Фокус повідомляв, що пережили люди в найдовшому заторі в історії. У 2010 році на Китайській національній автомагістралі 110 застрягли тисячі автомобілів, створивши знаменитий затор, який тривав 12 днів і розтягнувся більш ніж на 100 кілометрів.

Згодом стало відомо, як зубна паста перекрила рух дорогою. Поліція намагається встановити, як ця речовина опинилася на дорожньому покритті, що спричинило низку ДТП.