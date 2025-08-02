Полиция перекрыла одну из ключевых дорог из-за вишни: что произошло (фото)

Полиция американского округа Дуглас (штат Вашингтон) перекрыла одну из крупнейших дорог, которой пользуются местные жители. Причиной тому стало "липкое и опасное" шоссе после того, как ранее здесь перевернулся грузовик с черешнями.

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По данным правоохранителей, авария произошла на пересечении двух самых дорог округа и кольцевой развязки, говорится в сообщении шерифов.

Полицейские отмечают, что дорога превратилась в "вишневый" беспорядок после аварии на развязке дорог. Причиной тому стал тот факт, что большой грузовик перевернулся и высыпал весь груз вишен прямо на проезжую часть.

Фура перевернулась оживленной части трассы Фото: Facebook

Впоследствии стало известно, что движение в обе стороны было перекрыто, пока спасательные службы и коммунальщики убирали поврежденный грузовик и раздавленные ягоды с асфальта.

"Спасибо всем, кто избежал этого участка во время очистки дороги", — говорится в официальном обновлении.

По состоянию на вторник, 29 июля, полиция возобновила движение по дороге. Сейчас правоохранители допрашивают водителя грузовика, который оказался в ДТП и будут решать, есть ли в этом деле признаки правонарушения.

Ранее Фокус сообщал, что пережили люди в самой длинной пробке в истории. В 2010 году на Китайской национальной автомагистрали 110 застряли тысячи автомобилей, создав знаменитую пробку, которая длилась 12 дней и растянулась более чем на 100 километров.

Впоследствии стало известно, как зубная паста перекрыла движение по дороге. Полиция пытается установить, как это вещество оказалось на дорожном покрытии, что повлекло ряд ДТП.