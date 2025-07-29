Чоловік виявив "стеження" за собою біля будинку: він показав підозрюваного (фото)
Мешканець одного містечка в США запідозрив, що за ним та його будинком проводиться цілодобове стеження з боку невідомих. Коли він оприлюднив світлини "підозрюваного", то в мережі його назвали параноїком і порадили звернутися до фахівців.
Водночас друга група юзерів радить герою історію звернутися до поліції через дивну поведінку "підозрюваного", про якого написав невідомий автор посту в Reddit.
Чоловік розповідає, що приблизно місяць тому переїхали нові сусіди, які користувалися послугами вантажіних перевезень. І ось одна з них кілька тижнів постійно з'являється на вулиці, де проживає чоловік.
"А сьогодні вона взагалі перекрила весь мій заїзд до подвір’я. У сусідів вдома нікого не було, тож нікому було її прибрати", — пише автор посту.
Він додає, що вона підозріло стоїть навпроти його дому, але сьогодні чоловік перебуває вдома. Однак наступного ранку йому потрібно о пів на п'яту ранку їхати на роботу, а сам не знає, що вона тут робить досі.
"Зараз 22:30, а вже о 4:30 ранку мені треба виїжджати з дому. Не маю жодного уявлення, що робити, якщо вантажівка ще стоятиме там уранці", — завершує свій допис чоловік, запитавши поради у користувачів.
Реакція соцмереж
В коментарях до посту чоловіка, користувачі поділилися на кілька груп. Одні назвали автора посту "параноїком", другі — "відвертим ідіотом", а треті радили герою історії звернутися в поліцію про всяк випадок.
Найбільше юзерам сподобалися наступні коментарі:
- "Чоловіче, не дуркуй. Це точно машина сусідів, які переїхали. Почекай до ранку, а потім викликай евакуатор!";
- "Звідки ця параноя? Як на мене, все тут ясно: до ранку чекати, потім — викликай хлопців з краном";
- "Знаєте, щось стрьомно ця машина стоїть. Краще б викликали поліцію зранку, якщо не поїде чи не заберуть це корито!";
- "Вантажівка як вантажівка. От якби там був кріповий чувак — от тоді тисни 911 та чекай";
- "А взагалі питання — якого чорта фуру поставили на під'їзді? От і думаю, хто тут винуватий — сусіди, перевізники чи водій?!".
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