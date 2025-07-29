Мужчина обнаружил "слежку" за собой возле дома: он показал подозреваемого (фото)

Житель одного городка в США заподозрил, что за ним и его домом проводится круглосуточная слежка со стороны неизвестных. Когда он обнародовал фотографии "подозреваемого", то в сети его назвали параноиком и посоветовали обратиться к специалистам.

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В то же время вторая группа юзеров советует герою истории обратиться в полицию из-за странного поведения "подозреваемого", о котором написал неизвестный автор поста в Reddit.

Мужчина рассказывает, что примерно месяц назад переехали новые соседи, которые пользовались услугами грузовых перевозок. И вот одна из них несколько недель постоянно появляется на улице, где проживает мужчина.

Неизвестный грузовик утром Фото: Reddit Вечером машина до сих пор находилась возле дома Фото: Reddit

"А сегодня она вообще перекрыла весь мой заезд во двор. У соседей дома никого не было, поэтому некому было ее убрать", — пишет автор поста.

Он добавляет, что она подозрительно стоит напротив его дома, но сегодня мужчина находится дома. Однако на следующее утро ему нужно в половине пятого утра ехать на работу, а сам не знает, что она здесь делает до сих пор.

"Сейчас 22:30, а уже в 4:30 утра мне надо выезжать из дома. Не имею никакого представления, что делать, если грузовик еще будет стоять там утром", — завершает свое сообщение мужчина, спросив совета у пользователей.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, пользователи поделились на несколько групп. Одни назвали автора поста "параноиком", вторые — "откровенным идиотом", а третьи советовали герою истории обратиться в полицию на всякий случай.

Больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Мужик, не дури. Это точно машина соседей, которые переехали. Подожди до утра, а потом вызывай эвакуатор!";

"Откуда эта паранойя? Как по мне, все тут ясно: до утра ждать, потом — вызывай ребят с краном";

"Знаете, что-то стремно эта машина стоит. Лучше бы вызвали полицию утром, если не поедет или не заберут это корыто!";

"Грузовик как грузовик. Вот если бы там был креповый чувак — вот тогда жми 911 и жди";

"А вообще вопрос — какого черта фуру поставили на подъезде? Вот и думаю, кто тут виноват — соседи, перевозчики или водитель?!".

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Впоследствии стало известно, как женщина продала семейный дом и живет в грузовике. Теперь женщине комфортно жить в очень маленьких помещениях.