Чоловік дав почитати книжку односельцю, після чого його оштрафували: деталі

У селі Підкамінь Івано-Франківського району двоє місцевих жителів посварилися через книжку, яку один не повернув іншому. Конфлікт закінчився легкими тілесними ушкодженнями, судом і штрафом.

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Рогатинський районний суд завершив розгляд інциденту, який мав місце 24 червня цього року, та оштрафував винуватця на 850 гривень, про що йдеться у вироку.

Слідство встановило, що винуватець зайшов до місцевої крамниці, де побачив односельця, який тривалий час не віддавав йому книгу. Між ними виникла перепалка, під час якої підсудний вдарив чоловіка по голові кулаком.

Пізніше на суді він пояснив, що книжка, яку потерпілий не повертав йому вже пів року, була для нього важлива, оскільки підписана автором, його родичем, а її тираж — усього 300 штук.

На запитання, коли поверне книжку, чоловік спершу пообіцяв принести її завтра, що, до речі, говорив не вперше, а потім взагалі сказав, що продав її. Власника книги це дуже розлютило, і він не стримав своїх емоцій. У суді ж зізнався, що шкодує про скоєне, і попросив у потерпілого вибачення.

Даючи свідчення, жертва заявила, що він віддав книгу знайомому, щоб йому зробили фотокопію. Чоловік обіцяв поїхати до нього, щоб забрати і повернути книгу. За його словами, підсудний відреагував агресивно. Тому у суді він просив покарати свого кривдника за всією суворістю закону.

Суд, враховуючи щире каяття винуватця, вирішив обмежитися штрафом.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов удома книгу, яка принесла йому $76 тисяч.

Ми також розповідали, що жінка виявила залишену в книзі записку і розплакалася.