"Припадала пилом": чоловік знайшов вдома книжку, яка принесла йому 76 тисяч доларів (фото)

Британець продав за 76 тисяч доларів книгу про Гаррі Поттера, яку купив у дитинстві всього за 15. Перше видання "Філософського каменю" з друкарськими помилками стало справжнім скарбом після 27 років зберігання.

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Мешканець південної Англії несподівано розбагатів завдяки дитячій книзі, яка десятиліттями припадала пилом на полиці, пише таблоїд Mirror.

Чоловік продав перше видання книги "Гаррі Поттера та філософський камінь" на аукціоні Bonhams у Лондоні за рекордні 56,280 фунтів стерлінгів (або 76 тис. доларів).

У 1997 році, майбутній власник рідкісного видання, бувши 10-річною дитиною, придбав книгу в магазині Waterstones всього за 15 доларів. Після прочитання книга опинилася в дитячій кімнаті у будинку його батьків, де зберігалася до останнього часу.

Знахідка під час прибирання

Нещодавно господарі влаштували прибирання перед переїздом й натрапили на забуту книгу про юного чарівника. Тоді й вони згадали про чутки щодо цінності рідкісних видань й вирішив з’ясувати, скільки коштує їхній примірник.

Книга про Гаррі Поттера Фото: Bonhams/BNPS

Виявилося, що книга належить до 500 особливих примірників першого друку з характерними помилками. На 53-й сторінці згадується "чарівна паличка" у списку речей для Гоґвортсу. Ім'я авторки зазначено як "Joanne Rowling" замість відомого псевдоніма J.K. Rowling. На задній обкладинці у назві відсутня літера "о" — "Philospher's Stone" замість "Philosopher's Stone".

Експерти оцінили книгу в 40-54 тисячі доларів, але остаточна ціна перевищила всі прогнози.

Міг викинути у смітник

"Я вражений. У захваті від результату — це повністю перевершило наші очікування. Дякую зіркам, що ми не викинули її під час переїзду", — прокоментував британець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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