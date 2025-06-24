"Припадала пылью": мужчина нашел дома книгу, которая принесла ему 76 тысяч долларов (фото)

Британец продал за 76 тысяч долларов книгу о Гарри Поттере, которую купил в детстве всего за 15. Первое издание "Философского камня" с опечатками стало настоящим сокровищем после 27 лет хранения.

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Мужчина продал первое издание книги "Гарри Поттера и философский камень" на аукционе Bonhams в Лондоне за рекордные 56,280 фунтов стерлингов (или 76 тыс. долларов).

В 1997 году, будущий владелец редкого издания, будучи 10-летним ребенком, приобрел книгу в магазине Waterstones всего за 15 долларов. После прочтения книга оказалась в детской комнате в доме его родителей, где хранилась до последнего времени.

Находка во время уборки

Недавно хозяева устроили уборку перед переездом и наткнулись на забытую книгу о юном волшебнике. Тогда и они вспомнили о слухах о ценности редких изданий и решили выяснить, сколько стоит их экземпляр.

Книга о Гарри Поттере Фото: Bonhams/BNPS

Оказалось, что книга принадлежит к 500 особым экземплярам первой печати с характерными ошибками. На 53-й странице упоминается "волшебная палочка" в списке вещей для Хогвартса. Имя автора указано как "Joanne Rowling" вместо известного псевдонима J.K. Rowling. На задней обложке в названии отсутствует буква "о" — "Philospher's Stone" вместо "Philosopher's Stone".

Эксперты оценили книгу в 40-54 тысячи долларов, но окончательная цена превысила все прогнозы.

Мог выбросить в мусор

"Я поражен. В восторге от результата — это полностью превзошло наши ожидания. Спасибо звездам, что мы не выбросили ее во время переезда", — прокомментировал британец.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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