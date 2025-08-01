Мужчина дал почитать книгу односельчанину, после чего его оштрафовали: детали

В селе Подкамень Ивано-Франковского района двое местных жителей поссорились из-за книжки, которую один не вернул другому. Конфликт закончился легкими телесными повреждениями, судом и штрафом.

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Рогатинский районный суд завершил рассмотрение инцидента, который имел место 24 июня этого года, и оштрафовал виновника на 850 гривен, о чем говорится в приговоре.

Следствие установило, что виновник зашел в местный магазин, где увидел односельчанина, который долгое время не отдавал ему книгу. Между ними возникла перепалка, во время которой подсудимый ударил мужчину по голове кулаком.

Позже на суде он объяснил, что книга, которую потерпевший не возвращал ему уже полгода, была для него важна, поскольку подписана автором, его родственником, а ее тираж — всего 300 штук.

На вопрос, когда вернет книгу, мужчина сначала пообещал принести ее завтра, что, кстати, говорил не впервые, а потом вообще сказал, что продал ее. Владельца книги это очень разозлило, и он не сдержал своих эмоций. В суде же признался, что сожалеет о содеянном, и попросил у потерпевшего прощения.

Давая показания, жертва заявила, что он отдал книгу знакомому, чтобы ему сделали фотокопию. Мужчина обещал поехать к нему, чтобы забрать и вернуть книгу. По его словам, подсудимый отреагировал агрессивно. Поэтому в суде он просил наказать своего обидчика по всей строгости закона.

Суд, учитывая искреннее раскаяние виновника, решил ограничиться штрафом.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел дома книгу, которая принесла ему $76 тысяч.

Мы также рассказывали, что женщина обнаружила оставленную в книге записку и расплакалась.