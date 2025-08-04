Чоловік образив кохану, зробивши "жахливе" тату: згодом вона помстилася йому (відео)

Австралійська пара Тіган і Джаррі полюбляють розважатися та підколювати одне одного. Одного коханий вирішив жорстко розіграти жінку, зробивши тату з її невдалою світлиною, на що у відповідь жінка вирішила відплатити чоловіку його ж монетою.

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Про свої наміри помститися своєму обранцю вона показала гримасою поблизу тату-салону на відео, який виклала у своєму Instagram.

Кадри з гумористичним скетчем стали дуже вірусними та набрали понад 50 млн переглядів. На ньому було зображено її обличчя з гримасою, коли вона задерла очі — точна копія фото, яке вона також показала у відео. Далі у відео Тіган з’являється з серйозним обличчям і повільно повертає камеру — за її спиною видно тату-салон.

"Пам’ятаєте, як мій чоловік зробив тату з моїм обличчям? Час розплати, Джаррі"" — написала вона у відео в Instagram.

Згодом підписники блогерки закликали Тіган показати результат. І за кілька днів вона виклала нове відео з довгоочікуваним "реванш-татуюванням".

"Ти ж не настільки божевільна, щоб набити його ім’я?" — з’являється напис на початку відео, де Тіган із рушником на голові спокійно їсть піту.

А потім — різкий перехід до тату, і воно виявляється набагато масштабнішим за просто ім’я. Вона набила портрет обличчя Джаррі з його кумедною гримасою, а тату розміщене на її литці. У відео також є короткий фрагмент, де Джаррі робить саме ту гримасу, з якої й зробили татуювання.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі не стримувалися від сміху та сарказму від побаченої помсти. Найбільше юзерам сподобалися наступні відповіді:

"Хахаха, обожнюю!";

"Оце рівень дріб’язкової помсти, який я хочу бачити у своєму партнері. А я тим часом переглядаю старі фото дружини";

"О Боже, це просто шикарно!";

"Дай мені, Боже, таке кохання!";

"Кохати — це вміти тролити. В захваті від обох!".

Раніше Фокус розповідав, що дівчина зробила татуювання з помилкою в малюнку.18-річна дівчина помітила, що її нове татуювання зі сходами на руці для інших людей має зовсім інший вигляд.

Згодом стало відомо, як жінка зробила тату за малюнком 7-річного сина. 36-річна Табіта зі США вирішила зберегти дитячу творчість сина Кеннона, перетворивши його малюнок із піратами на татуювання, яке швидко стало вірусним.