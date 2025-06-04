Дівчина похвалилась новим тату, але їй вказали на помилку: "Що тепер робити?" (фото)

18-річна дівчина помітила, що її нове татуювання зі сходами на руці для інших людей має зовсім інший вигляд. Чорно-біле зображення можна сприймати по-різному, залежно від перспективи.

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Цей допис на Reddit зібрав понад 12 тисяч вподобайок. Коментатори на одному з тематичних форумів запевнили авторку, що хвилюватися не варто.

"Зробила собі нове татуювання. Воно мені дуже подобається, але я щойно зрозуміла… Коли показую це татуювання, люди дивляться на нього догори дриґом", — написала дівчина.

Думки читачів

Користувачі Reddit підтримала авторку курйозної історії.

"Дивлюсь на тату догори ногами, воно все одно виглядає як прикольні сходи", — прокоментував один з учасників обговорення;

Інший порадив "просто показувати вгору, коли виставляєш його напоказ";

"Що тепер робити?" — поцікавився наступний юзер.

Багато коментаторів порівняли татуювання з роботами голландського художника МС Ешера, особливо з його знаменитою картиною "Відносність", де зображені подібні сходи, що порушують закони гравітації. "Розміщення билець робить це схожим на поламані сходи. Чесно кажучи, це круто", — зауважив один з читачів Reddit.

Відповідь авторки

У відповіді на підтримку дівчина написала: "Думаю, я просто забула про кути й перспективи. Це був просто шок. Дякую, я передумала".

Дівчина набила собі тату сходів, але не врахувала один нюанс Фото: Reddit

За даними дослідження від 2021 року в США, татуювання найпопулярніші саме серед міленіалів: 41% представників цього покоління мають принаймні одне татуювання, порівняно з 32% покоління X.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

34-річна тату-майстриня Аліса, яка володіє власним салоном у Сіетлі (США), показала нове татуювання свого чоловіка Шона, чим викликала справжній фурор в мережі. У підписі до вірусного відео в TikTok вона зазначила: "Татуювання — це назавжди. Вони мають нести сенс".

Тим часом 71-річна Анайя зі США, перебуваючи на смертному одрі, приголомшила свою онуку Кайлу Роуз незвичним останнім проханням, адресованим її чоловікові. Цією історією Кайла поділилася в окремому ролику на TikTok, який зібрав мільйони переглядів.

Крім того, хлопець набив тату, щоб освідчитися коханій: люди просять дівчину тікати.