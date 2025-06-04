Девушка похвасталась новым тату, но ей указали на ошибку: "Что теперь делать?" (фото)

18-летняя девушка заметила, что ее новая татуировка с лестницей на руке для других людей выглядит совсем по-другому. Черно-белое изображение можно воспринимать по-разному, в зависимости от перспективы.

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Этот пост на Reddit собрал более 12 тысяч лайков. Комментаторы на одном из тематических форумов заверили автора, что волноваться не стоит.

"Сделала себе новую татуировку. Она мне очень нравится, но я только что поняла... Когда показываю эту татуировку, люди смотрят на нее вверх ногами", — написала девушка.

Мнения читателей

Пользователи Reddit поддержала автора курьезной истории.

"Смотрю на тату вверх ногами, оно все равно выглядит как прикольная лестница", — прокомментировал один из участников обсуждения;

Другой посоветовал "просто показывать вверх, когда выставляешь его напоказ";

"Что теперь делать?" — поинтересовался следующий юзер.

Многие комментаторы сравнили татуировку с работами голландского художника МС Эшера, особенно с его знаменитой картиной "Относительность", где изображена подобная лестница, нарушающая законы гравитации. "Размещение перил делает это похожим на поломанную лестницу. Честно говоря, это круто", — заметил один из читателей Reddit.

Ответ автора

В ответе на поддержку девушка написала: "Думаю, я просто забыла об углах и перспективах. Это был просто шок. Спасибо, я передумала".

Девушка набила себе тату лестницы, но не учла один нюанс Фото: Reddit

По данным исследования от 2021 года в США, татуировки самые популярные именно среди миллениалов: 41% представителей этого поколения имеют по крайней мере одну татуировку, по сравнению с 32% поколения X.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

34-летняя тату-мастерица Алиса, которая владеет собственным салоном в Сиэтле (США), показала новую татуировку своего мужа Шона, чем произвела настоящий фурор в сети. В подписи к вирусному видео в TikTok она отметила: "Татуировки — это навсегда. Они должны нести смысл".

Тем временем 71-летняя Анайя из США, находясь на смертном одре, ошеломила свою внучку Кайлу Роуз необычной последней просьбой, адресованной ее мужу. Этой историей Кайла поделилась в отдельном ролике на TikTok, который собрал миллионы просмотров.

Кроме того, парень набил тату, чтобы признаться любимой: люди просят девушку бежать.