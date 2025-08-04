Мужчина оскорбил любимую, сделав "ужасное" тату: впоследствии она отомстила ему (видео)

Австралийская пара Тиган и Джарри любят развлекаться и подкалывать друг друга. Однажды любимый решил жестко разыграть женщину, сделав тату с ее неудачной фотографией, на что в ответ женщина решила отплатить мужчине его же монетой.

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О своих намерениях отомстить своему избраннику она показала гримасой вблизи тату-салона на видео, которое выложила в своем Instagram.

Кадры с юмористическим скетчем стали очень вирусными и набрали более 50 млн просмотров. На нем было изображено ее лицо с гримасой, когда она задрала глаза — точная копия фото, которое она также показала в видео. Далее в видео Тиган появляется с серьезным лицом и медленно поворачивает камеру — за ее спиной видно тату-салон.

"Помните, как мой муж сделал тату с моим лицом? Время расплаты, Джарри", — написала она в видео в Instagram.

Впоследствии подписчики блогерши призвали Тиган показать результат. И через несколько дней она выложила новое видео с долгожданной "реванш-татуировкой".

"Ты же не настолько сумасшедшая, чтобы набить его имя?" — появляется надпись в начале видео, где Тиган с полотенцем на голове спокойно ест питу.

А потом — резкий переход к тату, и оно оказывается гораздо масштабнее просто имени. Она набила портрет лица Джарри с его забавной гримасой, а тату размещено на ее икроножной мышце. В видео также есть короткий фрагмент, где Джарри делает именно ту гримасу, с которой и сделали татуировку.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи не сдерживались от смеха и сарказма от увиденной мести. Больше всего юзерам понравились следующие ответы:

"Хахаха, обожаю!";

"Вот это уровень мелочной мести, который я хочу видеть в своем партнере. А я тем временем просматриваю старые фото жены";

"О Боже, это просто шикарно!";

"Дай мне, Боже, такую любовь!";

"Любить — это уметь троллить. В восторге от обоих!".

Ранее Фокус рассказывал, что девушка сделала татуировку с ошибкой в рисунке.18-летняя девушка заметила, что ее новая татуировка с лестницей на руке для других людей выглядит совсем по-другому.

Впоследствии стало известно, как женщина сделала тату по рисунку 7-летнего сына. 36-летняя Табита из США решила сохранить детское творчество сына Кеннона, превратив его рисунок с пиратами в татуировку, которая быстро стала вирусной.