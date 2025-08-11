Незвична квартира, де можна водночас торкнутися обох стін, стала вірусним хітом (фото)

В британському місті Шеффілд місцева рієлторська фірма пропонує всім охочим придбати незвичну квартиру, яку в мережі нарекли Hallway Home (“Будинок-коридор”). Її ринкову вартість оцінили в 60 тис. фунтів (3,3 млн грн), а розміри житла викликали дискусію в мережі.

Агентство нерухомості Yopa назвало цю крихітну оселю як "ідеальну для студентів" або "чудову можливість для першого інвестора", повідомляє The Sun.

В оголошенні квартира значиться як "перероблене під житло приміщення колишньої фабрики". Маленька оселя складається лише з однієї кімнати — фактично довгого коридору — та ванної. Нинішньому мешканцю вдалося втиснути на підлозі односпальне місце поряд із невеликим двомісним диваном.

Кімната з диваном Фото: Jam Press Ширина стін дозволяє доторкнутися обома руками Фото: Jam Press

На фото видно ноутбук і клавіатуру біля ліжка — вочевидь, це одночасно і робоче місце, і вітальня. Кухонна техніка акуратно розміщена у компактному кухонному куточку.

Є також плита, духовка, холодильник, а також кілька шаф для зберігання. Ванна кімната теж доволі тісна: там є невелика душова кабіна, умивальник і туалет.

Кухня квартири-студії Фото: Jam Press Ванна кімната Фото: Jam Press

"Ця квартира-студія на першому поверсі, розташована в самому центрі Шеффілда, з чудовим доступом до магазинів, офісів, кафе, барів та розваг. Це насправді найменша квартира-студія, яку виставляли на ринок за 28 років роботи агентом. Може, вона й маленька (всього 21 квадратний метр), але має багато шарму та характеру. Якщо купити за 59 тисяч фунтів, вона даватиме 11% прибутку від оренди, адже є можливість продати її з уже наявним орендарем", — розповів ЗМІ представник рієлторського агентства.

Реакція соцмереж

Оголошення про продаж квартири викликало серйозну дискусію про ціну за таке помешкання. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це просто сміховинно";

"У Шеффілді можна купити двокімнатний будинок за 100 тисяч. Інвестуйте розумніше";

"Якби купив, довелося б переробляти все з нуля, дуже тісно";

"Ні за що таку квартиру не куплю";

"Гарний район, центр міста, дешево".

