Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Незвична квартира, де можна водночас торкнутися обох стін, стала вірусним хітом (фото)

Незвична квартира, де можна водночас торкнутися обох стін, став хітом продажів
Незвичну квартиру пропонують мешканцям британського міста | Фото: Pexels

В британському місті Шеффілд місцева рієлторська фірма пропонує всім охочим придбати незвичну квартиру, яку в мережі нарекли Hallway Home (“Будинок-коридор”). Її ринкову вартість оцінили в 60 тис. фунтів (3,3 млн грн), а розміри житла викликали дискусію в мережі.

Related video

Агентство нерухомості Yopa назвало цю крихітну оселю як "ідеальну для студентів" або "чудову можливість для першого інвестора", повідомляє The Sun.

В оголошенні квартира значиться як "перероблене під житло приміщення колишньої фабрики". Маленька оселя складається лише з однієї кімнати — фактично довгого коридору — та ванної. Нинішньому мешканцю вдалося втиснути на підлозі односпальне місце поряд із невеликим двомісним диваном.

Квартира
Кімната з диваном
Фото: Jam Press
Квартира
Ширина стін дозволяє доторкнутися обома руками
Фото: Jam Press

На фото видно ноутбук і клавіатуру біля ліжка — вочевидь, це одночасно і робоче місце, і вітальня. Кухонна техніка акуратно розміщена у компактному кухонному куточку.

Є також плита, духовка, холодильник, а також кілька шаф для зберігання. Ванна кімната теж доволі тісна: там є невелика душова кабіна, умивальник і туалет.

Кухня квартири-студії
Кухня квартири-студії
Фото: Jam Press
Ванна кімната
Ванна кімната
Фото: Jam Press

"Ця квартира-студія на першому поверсі, розташована в самому центрі Шеффілда, з чудовим доступом до магазинів, офісів, кафе, барів та розваг. Це насправді найменша квартира-студія, яку виставляли на ринок за 28 років роботи агентом. Може, вона й маленька (всього 21 квадратний метр), але має багато шарму та характеру. Якщо купити за 59 тисяч фунтів, вона даватиме 11% прибутку від оренди, адже є можливість продати її з уже наявним орендарем", — розповів ЗМІ представник рієлторського агентства.

Реакція соцмереж

Оголошення про продаж квартири викликало серйозну дискусію про ціну за таке помешкання. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

  • "Це просто сміховинно";
  • "У Шеффілді можна купити двокімнатний будинок за 100 тисяч. Інвестуйте розумніше";
  • "Якби купив, довелося б переробляти все з нуля, дуже тісно";
  • "Ні за що таку квартиру не куплю";
  • "Гарний район, центр міста, дешево".

Раніше Фокус повідомляв, як жінка переїхала жити в підземний бункер. Американка Кейтлін Джонсон каже, що в цьому місці у неї є всі потрібні зручності та платить за це невеликі гроші.

Згодом стало відомо, що мешканка Китаю поселилася у "гнізді" на краю прірви. Хоч місця там зовсім мало, господиня чудово проводить час на самоті: куховарить, дивиться відео в інтернеті, робить макіяж, а також співає в караоке.