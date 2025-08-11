Поддержите нас UA
Необычная квартира, где можно одновременно коснуться обеих стен, стала вирусным хитом (фото)

Необычная квартира, где можно одновременно коснуться обеих стен, стал хитом продаж
Необычную квартиру предлагают жителям британского города | Фото: Pexels

В британском городе Шеффилд местная риелторская фирма предлагает всем желающим приобрести необычную квартиру, которую в сети нарекли Hallway Home ("Дом-коридор"). Ее рыночную стоимость оценили в 60 тыс. фунтов (3,3 млн грн), а размеры жилья вызвали дискуссию в сети.

Агентство недвижимости Yopa назвало эту крошечную квартиру как "идеальную для студентов" или "отличную возможность для первого инвестора", сообщает The Sun.

В объявлении квартира значится как "переделанное под жилье помещение бывшей фабрики". Маленькое жилье состоит только из одной комнаты — фактически длинного коридора — и ванной. Нынешнему жильцу удалось втиснуть на полу односпальное место рядом с небольшим двухместным диваном.

Квартира
Комната с диваном
Фото: Jam Press
Квартира
Ширина стен позволяет прикоснуться обеими руками
Фото: Jam Press

На фото видно ноутбук и клавиатуру возле кровати — очевидно, это одновременно и рабочее место, и гостиная. Кухонная техника аккуратно размещена в компактном кухонном уголке.

Есть также плита, духовка, холодильник, а также несколько шкафов для хранения. Ванная комната тоже довольно тесная: там есть небольшая душевая кабина, умывальник и туалет.

Кухня квартиры-студии
Кухня квартиры-студии
Фото: Jam Press
Ванная комната
Ванная комната
Фото: Jam Press

"Эта квартира-студия на первом этаже, расположенная в самом центре Шеффилда, с отличным доступом к магазинам, офисам, кафе, барам и развлечениям. Это на самом деле самая маленькая квартира-студия, которую выставляли на рынок за 28 лет работы агентом. Может, она и маленькая (всего 21 квадратный метр), но имеет много шарма и характера. Если купить за 59 тысяч фунтов, она будет давать 11% прибыли от аренды, ведь есть возможность продать ее с уже имеющимся арендатором", — рассказал СМИ представитель риелторского агентства.

Реакция соцсетей

Объявление о продаже квартиры вызвало серьезную дискуссию о цене за такое жилье. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

  • "Это просто смехотворно";
  • "В Шеффилде можно купить двухкомнатный дом за 100 тысяч. Инвестируйте поумнее";
  • "Если бы купил, пришлось бы переделывать все с нуля, очень тесно";
  • "Ни за что такую квартиру не куплю";
  • "Хороший район, центр города, дешево".

