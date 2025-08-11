Необычная квартира, где можно одновременно коснуться обеих стен, стала вирусным хитом (фото)

В британском городе Шеффилд местная риелторская фирма предлагает всем желающим приобрести необычную квартиру, которую в сети нарекли Hallway Home ("Дом-коридор"). Ее рыночную стоимость оценили в 60 тыс. фунтов (3,3 млн грн), а размеры жилья вызвали дискуссию в сети.

Агентство недвижимости Yopa назвало эту крошечную квартиру как "идеальную для студентов" или "отличную возможность для первого инвестора", сообщает The Sun.

В объявлении квартира значится как "переделанное под жилье помещение бывшей фабрики". Маленькое жилье состоит только из одной комнаты — фактически длинного коридора — и ванной. Нынешнему жильцу удалось втиснуть на полу односпальное место рядом с небольшим двухместным диваном.

Комната с диваном Фото: Jam Press Ширина стен позволяет прикоснуться обеими руками Фото: Jam Press

На фото видно ноутбук и клавиатуру возле кровати — очевидно, это одновременно и рабочее место, и гостиная. Кухонная техника аккуратно размещена в компактном кухонном уголке.

Есть также плита, духовка, холодильник, а также несколько шкафов для хранения. Ванная комната тоже довольно тесная: там есть небольшая душевая кабина, умывальник и туалет.

Кухня квартиры-студии Фото: Jam Press Ванная комната Фото: Jam Press

"Эта квартира-студия на первом этаже, расположенная в самом центре Шеффилда, с отличным доступом к магазинам, офисам, кафе, барам и развлечениям. Это на самом деле самая маленькая квартира-студия, которую выставляли на рынок за 28 лет работы агентом. Может, она и маленькая (всего 21 квадратный метр), но имеет много шарма и характера. Если купить за 59 тысяч фунтов, она будет давать 11% прибыли от аренды, ведь есть возможность продать ее с уже имеющимся арендатором", — рассказал СМИ представитель риелторского агентства.

Реакция соцсетей

Объявление о продаже квартиры вызвало серьезную дискуссию о цене за такое жилье. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это просто смехотворно";

"В Шеффилде можно купить двухкомнатный дом за 100 тысяч. Инвестируйте поумнее";

"Если бы купил, пришлось бы переделывать все с нуля, очень тесно";

"Ни за что такую квартиру не куплю";

"Хороший район, центр города, дешево".

