Загадковий об'єкт на подвір'ї: як звичайний стілець став інтернет-сенсацією

На Reddit обговорюють дивний стілець, знайдений у гавайському маєтку. Користувачі пояснили його справжнє призначення і поділилися власними історіями.

У мережі Reddit розгорнулося жваве обговорення після того, як користувач із ніком DesertDiegel опублікував світлину незвичайного стільця, знайденого на Гаваях.

Автор допису підписав фото словами: "Що це за стілець? Дерев'яний, маленький розмір для дорослих/дитини, знайдений у The Plantation House від Gaylord's (Гаваї)". Зовні меблі виглядали як сидіння з додатковою полицею збоку, що й заплутало користувачів.

Невдовзі стало зрозуміло, що йдеться про телефонну лавку — меблі, які також називають "лавкою для пліток". Вона дозволяла людині одночасно сидіти й розміщувати телефон або телефонний довідник на бічній полиці.

Один з коментаторів написав: "Тепер я почуваюся дуже старим… Я користувався таким усе своє дитинство та підлітковий вік. Це телефонний столик". Інший додав: "У мене є такий! Він належав моїй прабабусі й має додаткову маленьку полицю для телефонних довідників та блокнотів".

Подібні предмети меблів активно виготовляли у 1920–1950-х роках. Їх зазвичай встановлювали у коридорах, адже в ті часи більшість родин користувалася лише одним стаціонарним телефоном.

З поширенням компактних і зручних моделей стаціонарних апаратів потреба у таких лавках поступово зникла. А поява бездротових телефонів у 1980-х роках зробила меблі повністю непотрібними.

Водночас сьогодні телефонні лавки вважаються предметами антикваріату. Один з користувачів Reddit навів приклад: меблі 1930-х років нині продаються на Etsy за 1195 доларів. Це викликало нову хвилю реакцій. "Така ціна! Мабуть, мені не варто було викидати свій на розпродажі багато років тому", — прокоментував інший учасник дискусії.

Нагадаємо, інтернет-користувачі нерідко обговорюють незвичні предмети побуту на форумах. Спільнота r/whatisthisthing на Reddit спеціалізується саме на ідентифікації речей, призначення яких не завжди очевидне.

