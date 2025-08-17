Загадочный объект во дворе: как обычный стул стал интернет-сенсацией

На Reddit обсуждают странный стул, найденный в гавайском поместье. Пользователи объяснили его истинное предназначение и поделились собственными историями.

В сети Reddit развернулось оживленное обсуждение после того, как пользователь с ником DesertDiegel опубликовал фотографию необычного стула, найденного на Гавайях.

Автор сообщения подписал фото словами: "Что это за стул? Деревянный, маленький размер для взрослых/ребенка, найденный в The Plantation House от Gaylord's (Гавайи)". Внешне мебель выглядела как сиденье с дополнительной полкой сбоку, что и запутало пользователей.

Вскоре стало понятно, что речь идет о телефонной лавке — мебели, которую также называют "скамейкой для сплетен". Она позволяла человеку одновременно сидеть и размещать телефон или телефонный справочник на боковой полке.

Один из комментаторов написал: "Теперь я чувствую себя очень старым... Я пользовался таким все свое детство и подростковый возраст. Это телефонный столик". Другой добавил: "У меня есть такой! Он принадлежал моей прабабушке и имеет дополнительную маленькую полку для телефонных справочников и блокнотов".

Подобные предметы мебели активно изготавливали в 1920-1950-х годах. Их обычно устанавливали в коридорах, ведь в те времена большинство семей пользовалась только одним стационарным телефоном.

С распространением компактных и удобных моделей стационарных аппаратов потребность в таких лавках постепенно исчезла. А появление беспроводных телефонов в 1980-х годах сделало мебель полностью ненужной.

В то же время сегодня телефонные лавки считаются предметами антиквариата. Один из пользователей Reddit привел пример: мебель 1930-х годов сейчас продается на Etsy за 1195 долларов. Это вызвало новую волну реакций. "Такая цена! Видимо, мне не стоило выбрасывать свой на распродаже много лет назад", — прокомментировал другой участник дискуссии.

Напомним, интернет-пользователи нередко обсуждают необычные предметы быта на форумах. Сообщество r/whatisthisthing на Reddit специализируется именно на идентификации вещей, назначение которых не всегда очевидно.

