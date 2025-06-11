Женщина в течение 7 лет думала, что ее стул синий, а потом узнала правду (фото)

Кристин не могла поверить своим глазам, когда выяснила, что кресло, которое она считала синим в течение семи лет, на самом деле оказалось серым. Об этом стало известно случайно, когда молодая женщина продавала мебель в интернете.

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Подробнее она рассказала в одном из видео, обнародованном в TikTok.

Озадаченная Кристин обратилась к подписчикам за советом: "Это кресло серое или синее? Я всегда считала его синим!". В кадре она показала предмет, чтобы услышать независимое мнение.

Большинство пользователей сети подтвердили: кресло действительно серое. В комментариях некоторые отнеслись к этой ситуации с пониманием, другие — с юмором:

"Мне жаль, что тебе пришлось узнать об этом именно так", — написал один из участников обсуждения;

"Если это кресло синее, то какое для тебя небо?" — поинтересовался другой зритель.

Неожиданно поднятая тема приобрела более глубокий смысл.

Скрытая опасность

Один из комментаторов предположил, что у Кристин может быть тританопия — редкая форма дальтонизма, при которой искажается восприятие синего цвета.

Услышав об этом, женщина решила пройти онлайн-тесты и обратиться к офтальмологу для уточнения диагноза. "Если бы не этот случайный разговор в Facebook, я бы так и жила, думая, что это кресло синее, до конца своей жизни", — подытожила Кристин.

Кристин не могла поверить, что стул на самом деле серый Фото: TikTok

Ее видео стало вирусным, спровоцировав обсуждение относительно восприятия различных цветов, особенностей зрения и того, как повседневные вещи могут внезапно изменить наше представление о реальности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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